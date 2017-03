Maratona di Roma: il piano della viabilità

In scena da giovedì 30 marzo 2017 al 9 aprile 2017 dal giovedì alla domenica al Teatro Petrolini di Roma (Via Rubattino, 5 - Roma), "Tutti possiamo sbagliare”, commedia ironica e profonda scritta e diretta da Andrea Quintili. Lo spettacolo sarà in scena tutti i giorni alle ore 21.00 e la domenica alle ore 18.00. In scena, insieme all’autore e regista Andrea Quintili, Simone Destrero, Ornella Lorenzano, Mario Sapia, Eleonora Pedini, Pierfrancesco Galeri e Umberto Stefolani.

Una moglie casalinga che vuole un figlio dal marito, un uomo egoista, venale, tutto dedito alla carriera; un ragazzo simpatico, caciarone, invadente e ballerino di hip hop a modo suo; un'avvenente venditrice di libri; un clochard italo-francese, simpatico, esilarante, opportunista e maleodorante; un inquilino del piano di sopra, burbero ma buono e, infine, un Dio, nel nostro immaginario, perfetto ed onnipotente, che si rivelerà simpatico ma tutt'altro che perfetto e quasi umano. Questi i personaggi di fantasia, ma maledettamente realistici, protagonisti della commedia scritta da Andrea Quintili. Personaggi nei quali il pubblico può riconoscersi, inseriti in una storia inventata ma verosimile, ironica e profonda, che vi farà ridere della quotidianità.

“Tutti possiamo sbagliare” mostra come la quotidianità possa all’improvviso essere stravolta, arricchendosi con nuovi arrivi, abbandoni, incontri e rivelazioni. La tranquillità familiare di una coppia felice, Marco e Sole, sussulta con l’arrivo di un “figlio” non previsto che altera gli equilibri della coppia. Marco e Sole accolgono in casa il figlio di un amico prematuramente scomparso. Quella che inizialmente sembra una convivenza forzata, si rivela un modo per conoscersi e apprezzarsi. E quando Sole abbandonerà il tetto coniugale, arrivi inaspettati stravolgeranno la vita della nuova strana “coppia”…

“TUTTI POSSIAMO SBAGLIARE”

Una commedia ironica e profonda che vi farà ridere della quotidianità

scritto e diretto da Andrea Quintili

con Andrea Quintili, Simone Destrero, Ornella Lorenzano, Mario Sapia, Eleonora Pedini, Pierfrancesco Galeri e Umberto Stefolani

Assistente alla regia: Pierfrancesco Galeri

Coreografie: Ornella Lorenzano

Assistente di scena: Flavia Martone

Tecnico Luci/Audio: Cristian Bove

Realizzazione Grafica: Andrea Quintili

Scenografia: Riccardo Polimeni

TEATRO PETROLINI

via del Rubattino, 5 – Roma

DAL 30 MARZO AL 9 APRILE 2017

(dal giovedì alla domenica)

Tutti i giorni alle ore 21.00 – La domenica alle ore 18.00

Biglietti 10€ + 2 € tessera

Info e prenotazioni:

Teatro Petrolini Tel. 06-5757488

Andrea Quintili Tel. 347-8484998