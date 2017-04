“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Debutta in prima assoluta al Teatro Studio Uno dal 6 al 9 aprile lo spettacolo “Run” firmato a quattro mani da Barbara Caridi e Claudia Salvatore, quest’ultima protagonista anche in scena di una performance densa e coinvolgente che partendo dall’imperativo categorico “corri” racconta l’urgenza di raggiungere, per affermare, o per allontanare, per rispettare una distanza o per imporla.

“Run” descrive la ricerca, il senso di una ricerca, che passa per urgenze, campanelli d'allarme, start, finish line, visioni, delusioni, ma soprattutto Desideri. La ricerca di una sensazione, di un' emozione, di uno stato di grazia, o semplicemente della velocità di esecuzione di un gesto, che porta sempre e comunque ad un qualche raggiungimento.

La passione che genera l'urgenza e il desiderio di “vivere per sempre”.

In questo correre apparentemente insensato, inutile e vano, accade l' impensabile. Accade di incontrare se stessi. È cosi che si spalancano gli occhi oltre lì orizzonte, e tutto ciò che include il nostro campo visivo e anche ciò che esclude, diventa il nostro territorio di caccia.

Dunque una corsa per incontrare o per dimenticare, si corre per restare a galla finché la tempesta perfetta non ti riporti violentemente sul fondo.

Corri per non toccare il fondo. Corri per toccarlo, ma per risalire velocemente.

Run è un imperativo categorico,

un’ispirazione improvvisa “dopo un’apnea durata 20 anni”

Un moto rivoluzionario,

Il tentativo di sostenere il proprio sguardo,

la perseveranza della notte che si fa giorno e del giorno che si fa notte.

Run è una metamorfosi che deforma e ri-forma un corpo, uno stato emotivo, un grido cieco nella notte, il desiderio di cambiamento e di libertà.

Run non racconta, mostra,

è un invito a farsi domande, alla partecipazione emotiva e spirituale.

RUN

di Barbata Caridi e Claudia Salvatore

con Claudia Salvatore

Paint & grafic Roberto Ciangola e Guido D’angelo

Live music Flavio Rambotti

Teatro Studio Uno

Dal 6 al 9 aprile 2017

Teatro Studio uno

via Carlo della Rocca, 6 Roma

Ingr. 10 euro. Tessera associativa gatuita

Ven - Sab. ore 21.00 Dom ore 18.00

PRENOTAZIONI http://j.mp/prenotaTS1

Per info: 3494356219- 3298027943

www.teatrostudiouno.com