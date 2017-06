"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Torna la rassegna Teatri di Pietra, da diciotto anni appuntamento immancabile con il fascino senza tempo dei luoghi antichi e la magia del teatro. Al via la XVIII edizione della rete culturale per la valorizzazione dei teatri antichi e dei siti monumentali e archeologici, attraverso lo spettacolo dal vivo, con oltre venti aree coinvolte in diverse regioni, dalla Toscana alla Sicilia, che ospiteranno gli appuntamenti di una programmazione dedicata ai temi del Mediterraneo e del Mito, ideata da Pentagono Produzioni e Circuito Danza Lazio, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma per Villa di Livia e l’Arco di Malborghetto, con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Lazio, il Parco di Veio e il Comune di Roma - XV Municipio.

Molte le novità, oltre diciotto appuntamenti, tante prime nazionali, tra cui Metamorfosys, Viriditas, Barocco del Sud, l’allestimento di Sogno, il riallestimento di Caligola, le sezioni dedicate: alla drammaturgia contemporanea con Opra Prima, curata in collaborazione con Alma Daddario, Tele Tagliate d’Autore, focus sulle contaminazioni tra pittura, grafica e scena con Marilena Sutera; alla valorizzazione e tutela del patrimonio immateriale con Inventario e Memoria…Un vero unicum nel panorama teatrale nazionale, che rivendica il valore della cultura e della bellezza. Dal 9 Giugno al 21 Luglio saranno in scena, nelle due location della Villa di Livia e dell’Arco di Malborghetto, grandi interpreti del teatro, per un viaggio fatto di poesia, storia, emozioni e bellezza, unendo passato, presente e futuro.

Il 9 giugno a Malborghetto, l’Associazione Culturale Testacciolab inaugura la nuova edizione con un progetto di ricerca su “Le Metamorfosi” di Publio Ovidio Nasone dal titolo “METAMORFOSYS”. A seguire, il 13 e 14 Giugno, MDA Danza presenta “VIRIDITAS” di Marilena Sutera, mentre il 15 e 16 giugno è il turno della Compagnia Körper con “KIRKOS KIRKES KIRKE”. Il 23 giugno, MDA/Produzioni porta sul palco di Malborghetto “ELENA SIMULACRO E IMPOSTURA”, testo tratto e ispirato da Euripide, Stesicoro, Goethe, ideazione e drammaturgia a cura di Aurelio Gatti. Il 25 Giugno, è in scena “BAROCCO DEL SUD” di e con Fabio Lorenzi e Paolo Fontana.

Il 28 Giugno si apre la sezione OPRA PRIMA a Villa di Livia con tre appuntamenti: IL MIRACOLO DI SANTA ROSALIA/QUANTO E’ E VERO CHE MI CHIAMO DESDEMONA di Camilla Migliori, a cura di Luca Milesi con Maria Concetta Liotta; il 5 Luglio il secondo incontro è con KLYTAEMNESTRA at Inferi di Stefano Bandini e Alma Daddario con Alida Mancini; in chiusura il 7 Luglio LABIRINTO/LABIRINTI di Valeria Moretti con Gianni de Feo.

Nell’area archeologica di Malborghetto il 6 Luglio è la volta di “MEDEA” di Antonio Tarantino. Domenica 9 Luglio verrà rappresentato “CALIGOLA” da Svetonio e Camus, con Sebastiano Tringali e Cinzia Maccagnano, regia e coreografia di Aurelio Gatti; il 14 luglio la Bottega del Pane presenta “EDIPO RE (MAKE)”, drammaturgia e regia di Cinzia Maccagnano. Domenica 16 Luglio si danza con “L’UOMO DAL CERVELLO D’ORO”; il 17, 18 e 19 Luglio, il progetto dedicato alla vasta raccolta documentale dell’Odin Teatret tra storie, documenti e visioni: “INVENTARIO E MEMORIA”. Infine, il 20 Luglio “AGAMENNONE” di Fabrizio Sinisi, da Eschilo, con Paolo Graziosi, Elena Ghiaurov, Alessandra Fallucchi; mentre il 21 Luglio, SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE, musica Fairy Queen di H. Purcell, con il grande ensamble del Bach Atelier Choir e Coro e Orchestra Artipelago diretto dal M° Riccardo Martinini.

PROGRAMMA

VENERDI’ 9 GIUGNO

Ass. Cult. Testacciolab

“METAMORFOSYS”

Ricerca Su “Le Metamorfosi” Di Publio Ovidio Nasone

Progetto : Vittoria Faro

Progetto musicale: Francesco Leineri e Sergio Schifano

Performer e Attori: Carola Ripani, Luigi Biava, Cecilia Guzzardi, Vittoria Faro

MARTEDI’ 13 e MERCOLEDI’ 14 GIUGNO

MDA Produzioni Danza

VIRIDITAS / l’origine

danza-teatro-pittura

grafica e pittura di Marilena Sutera

drammaturgia e coreografia Aurelio Gatti

con Laura Bandelloni – teatro e Luca Piomponi - danza

VENERDI’ 16 GIUGNO

Compagnia Körper

KIRKOS KIRKES KIRKE

Partitura e corpo di e con Rosaria Iovine

Con la collaborazione di Lorenzo De Liberato e Susanna Sastro

VENERDI’ 23 GIUGNO

MDA/Produzioni

ELENA SIMULACRO E IMPOSTURA

Tratto e ispirato da Euripide, Stesicoro, Goethe

Ideazione e drammaturgia Aurelio Gatti

Con Raffaele Gangale , Carlo Greca, Luna Marongiu

DOMENICA 25 GIUGNO

Ecovanavoce

BAROCCO DEL SUD

Di e con Fabio Lorenzi e Paolo Fontana

LUNEDI’ 17, MARTEDI’ 18, MERCOLEDI’ 19 LUGLIO

Estreusa

INVENTARIO E MEMORIA /L’Odin Teatret Archives

Il Progetto e l’esperienza dell’OTA

Storie/Documenti/Visioni

con Claudio Coloberti e Luisa Stagni

GIOVEDI’ 6 LUGLIO

Verso Argo

MEDEA

Di Antonio Tarantino

Con Cristina Borgogni e Annalisa Insardà

Regia Manuele Giliberti

DOMENICA 9 LUGLIO

MDA Produzioni

CALIGOLA

da Svetonio e Camus

Drammaturgia Tringali/Gatti

Regia e coreografia Aurelio Gatti

Musica originale Lucrezio deSeta

Con Carlotta Bruni, Luna Marongiu, Rosa Merlino, Elisabetta Ventura

Vittoria Faro, Cinzia Maccagnano, Sebastiano Tringali

VENERDI’ 14 LUGLIO

Bottega del Pane

EDIPO RE (MAKE)

Drammaturgia e regia Cinzia Maccagnano

Con Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, Raffaele Gangale

Scene e costumi Monica Mancini

Musiche a cura di Lucrezio de Seta

DOMENICA 16 LUGLIO

Ritmi Sotterranei- Matrice N

L’UOMO DAL CERVELLO D’ORO

“il fumo improvviso, lo stupore negli occhi, il rumore assordante, le fiamme e il volo.”

Danzatori: Giacomo Sabellico, Gioele Coccia, Lorenzo Da Silva Dasse, Marco Grossi, Noemi Dalla Vecchia, HeaMin Jung, Vanessa Guidolin, Viola Pantano.

Regia e Coreografia Alessia Gatta

Drammaturgia Marco Angelilli

Musica Mokadelic

Aiuto regia / Artista visuale Viola Pantano . Disegno Luci Daniele Davino

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

A.C. Zercalo

AGAMENNONE

Di Fabrizio Sinisi (Da Eschilo)

Con Paolo Graziosi, Elena Ghiaurov, Alessandra Fallucchi

Coro (La Città) Elisabetta Arosio

Regia Alessandro Machìa

VENERDI’ 21 LUGLIO

Artipelago

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

musica “Fairy Queen” di H.Purcell

Bach Atelier Choir e Coro e Orchestra Artipelago

direzione Riccardo MartininiMERCOLEDI’ 28 GIUGNO

MDA/Estreusa

IL MIRACOLO DI SANTA ROSALIA

QUANTO E’ VERO CHE MI CHIAMO DESDEMONA

Di Camilla Migliori

A cura di Luca Milesi

Con Maria Concetta Liotta

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO

MDA/Estreusa

KLYTAEMNESTRA at INFERI

Di Stefano Bandini e Alma Daddario

Con Alida Mancini

VENERDI’ 07 LUGLIO

MDA/Estreusa

LABIRINTO/LABIRINTI

Di Valeria Moretti

Con Gianni de Feo

TEATRI DI PIETRA LAZIO 2017

Ideazione e Realizzazione

Pentagono Produzioni Associate e Circuito Danza Lazio

nell’ambito della Rete Teatrale dei Teatri di Pietra

DAL 28 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2017

VILLA DI LIVIA

Via di Villa Di Livia (Prima Porta/Roma)

DAL 9 GIUGNO AL 21 LUGLIO 2017

CASALE MALBORGHETTO– ARCO DI COSTANTINO

Via Malborghetto, 3 (Via Flaminia – Stazione Sacrofano/Roma)

Con il Patrocinio

MiBact Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo

Regione Lazio – Assessorato alla Cultura

Ente Regionale Parco di Veio

In collaborazione

Soprintendenza Speciale Archeologica , Belle Arti e Paesaggio di Roma

Comune di Roma – XV Municipio

Villa di Livia

Via di Villa Di Livia , Capolinea ATAC e fermata stazione RomaNord Prima Porta/Roma

Orario: 18,30

(visita alla Villa – 19,00 spettacolo)

Ingresso 8 euro

Ridotto 5 euro: convenzionati / associazioni / studenti

Area Archeologica, Arco di Malborghetto

Via Flaminia km 19,4 in direzione Terni, altezza stazione RomaNord/Sacrofano

Orario: 21,15

Ingresso 12 euro

Ridotto 8 euro: convenzionati/associazioni/studenti

Info & Prenotazioni:

whatsapp 333 709 7449

FB teatridipietra / www.teatridipietra.blogspot.it

biglietti online: www.etes.it