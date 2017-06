"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Gli esiti del progetto Sommossa di un’umanità imprevista – con cui PAV, assieme ad ASINITAS ONLUS e all’Associazione Culturale Seven Cults ha vinto il bando MigrArti–Spettacolo2017 – verranno presentati pubblicamente al Teatro Tor Bella Monaca il 13 e il 15 giugno 2017.

La sommossa a cui il titolo fa riferimento è da intendere quale una forma di energia impetuosa, capace di racchiudere la paura ma anche il coraggio, la diversità ma soprattutto la ricchezza dei diversi valori: una forza tumultuosa, quella tipica dei cosiddetti “bruciatori di frontiere”, in grado di catalizzare la formazione di un nuovo immaginario e di rispondere alle esigenze di quest’umanità imprevista, che altro non è che la reciproca contaminazione e crescita di chi arriva e di chi accoglie. Quest’immaginario è stato indagato attraverso tre laboratori misti, che hanno visto la partecipazione di immigrati e di giovani rifugiati, i cui esiti finali andranno in scena al Teatro Tor Bella Monaca.

Il programma:

- Martedì 13 giugno, ore 21.30 | Mistero Buffo, regia di Alessio Bergamo

- Giovedì 15 giugno, ore 20.00 | Women Crossing, storie di sabbia e di mare, regia di Alessandra Cutolo

- Giovedì 15 giugno, ore 21.30 | Oceanomare sans papier, regia di Luciana Lusso Roveto.

INFORMAZIONI

per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | +39 06 44702823

Biglietto 3€

prenotazioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | +39 06 2010579

Teatro di Tor Bella Monaca | via Bruno Cirino – Roma

un progetto a cura di PAV, con ASINITAS ONLUS e Seven Cults