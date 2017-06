"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Appena reduci dal Premio alla MIGLIORE REGIA 2017 assegnato dal TEATRO AUGUSTEO di Napoli a Roberta Costantini e Marco Marino per IL GIOCO DELLE ROSE, ecco un altro straordinario palcoscenico pronto ad accogliere questo particolarissimo e affascinante spettacolo.

Insignito dell'alto onore di rappresentare l'Italia alla 16esima edizione del FESTIVAL MONDIAL DU THÉÂTRE 2017 di Montecarlo (con il patronato UNESCO) , il prossimo agosto, in quanto tra i migliori 24 spettacoli prodotti negli ultimi 4 anni, IL GIOCO DELLE ROSE sarà in scena insieme a spettacoli provenienti dall'Australia, Russia, Giappone, Messico, Ungheria, Cile, Repubblica Ceca, Argentina, Danimarca, Francia, Belgio, Spagna, Irlanda, Malesia, Stati Uniti, Georgia, Vietnam, Marocco, Islanda, Sud Africa, Regno Unito, Svezia, Irlanda.

A Roma, il Teatro della Cometa accoglierà nella sua Rassegna TUTTINSCENA 2017 la Compagnia Teatrale Costellazione per la quarta volta, dopo il grandissimo successo tributatole dal pubblico e dalla giuria per IL FOLLE nel 2005, per DON GIOVANNI nel 2009 e per IO SONO L'ACQUA nel 2014.

Sotto la direzione di Roberta Costantini e Marco Marino, la Compagnia Costellazione ha avuto l'onore di ricevere ben 87 Premi nazionali e di rappresentare, con grande successo, l'Italia in ben 11 Festival Internazionali che si sono svolti in 10 Paesi del mondo: dalla Finlandia alla Macedonia, dalla Francia al Marocco, dal Canada alla Corea del Sud, dalla Lituania al Belgio, dalla Repubblica Ceca alla Polonia.

Lo spettacolo

Ne IL GIOCO DELLE ROSE, la regia riprende e amplifica a dismisura il suo stile marcatamente visionario.

" C'è un meraviglioso gioco, forse il più antico dell'umanità, tutto regole e norme, ma così bello e imprevisto coi suoi pezzi d'avorio, quel gioco degli scacchi che Odisseo insegnò a me, Circe. E lui mi diceva sempre che quel gioco è la VITA! Mi diceva che è un modo per vincere il tempo..."

Vero, ciò che diceva Circe a Leucotea. La Vita è una partita a scacchi e tutti noi, a volte siamo pedine, a volte Re e Regine, a volte Cavalli.

La vita e le sue vicende sono messe in scena ne IL GIOCO DELLE ROSE come fossero un'immensa partita a scacchi, con le sue regole ferree e i suoi colpi di genio.

La bicromia a due dimensioni della scacchiera si innalza in muri e torri, dove funamboliche pedine sgomitano per diventare qualcosa che trascenda il ruolo da loro indossato.

Le figure degli scacchi diventano individui, immedesimandosi nella più grande tragedia d'amore del mondo: la vita e la morte di Giulietta e Romeo.

L'intramontabile e struggente storia d'amore, in una architettura da tragedia greca e con una strabiliante sincronia di movimenti, luci e suggestioni.

Sulla falsariga della trama shakespeariana, ecco muoversi gli alfieri Benvolio e Mercuzio, ecco il re bianco Montecchi insediato dal re nero Capuleti, ecco la nera Giulietta desiderare l'amore del bianco Romeo. E Tebaldo, l'alfiere nero.

Cruenta è la battaglia, la scacchiera si trasforma in torri e scale in un frastuono di luccicanti verghe.

Corpi che si scontrano, corpi che si avvinghiano, corpi che si contorcono nell'agonia della morte, corpi che cadono...

Luci, sguardi, movimento e parole, voci che si diffondono nell'aria e penetrano nei cuori e nella mente degli spettatori, creando un cordone ombelicale di fortissime emozioni, un legame profondo tra personaggi e spettatori.

Lo scontro tra Montecchi e Capuleti si spande in un pubblico sempre più acceso, sentito, rapito!

Ecco dunque che la scacchiera vede e tratta Romeo come un uomo, ma a prestargli voce e corpo è una donna regalandoci la possibilità di guardare questo amore contemporaneamente anche sotto un'altra prospettiva.

Ma chi sono i giocatori di questo "gioco delle rose", le cui regole vengono messe a dura prova da sentimenti e passioni contrapposte?

In questi due mondi agli antipodi, intorpiditi nella loro realtà da generazioni, reiterando schemi e consuetudini all'infinito, saltano ora gli schemi, saltano adesso le abitudini e torna visibile la carne viva, attirando i lupi.

In questa voragine fatta di caselle bianche e nere, l’Amore scardinando le regole, prova comunque a farsi strada, in ogni sua possibile espressione.

TEATRO della COMETA

Via del Teatro Marcello, 4

23 e 24 giugno ore 21:00

INGRESSO € 15

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al cell 328 7518726 o a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

IL GIOCO DELLE ROSE

liberamente ispirato a "Romeo e Giulietta" di William Shakespeare

Testo originale di Roberta e Roberto Costantini

Drammaturgia e Regia

Roberta Costantini e Marco Marino