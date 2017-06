Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

Il 28 Giugno prossimo alle ore 21.00 presso il Teatro Quirino Vittorio Gassman (Via delle Vergini 7, Fontana di Trevi - Metro Barberini) si terrà lo spettacolo "LA CADUTA DI GEA", con la regia di Fabio Omodei, ed a cura de Le Nuvole Teatro in collab.ne con Legge n. 180 del Teatro.

Lo Spettacolo nasce dalla Trilogia Teatrale sui danni che l’uomo provoca a se stesso, ha partecipato ad oltre 30 festival nel mondo ed ha vinto 25 Premi Internazionali.

Dopo il debutto al Teatro Quirino lo spettacolo, dal 4 al 10 luglio prossimo, rappresenterà l'Italia al Festival Internazionale di Casablanca-Marocco in due dei più grandi teatri della città e poi sarà ospite del Teatro Italia presso il Consolato Italiano a Casablanca.

Gea era nella mitologia greca, la dea che personificava il nostro pianeta. Gea è la Terra, Gea è il nostro pianeta, Gea siamo noi. La Caduta di Gea, ovvero la fine del mondo, è la possibile conseguenza che subirà l’uomo se non ferma la sua violenza e la sua brutalità nei confronti dei bambini.

Quando non ci sarà più neanche un bambino ci sarà la fine del mondo. Un favola che inizia dal momento in cui i bambini vengono pensati da coloro che, se preserveranno l’amore, saranno poi i loro genitori. Una volta nati, la frenesia della vita e la mancanza di tempo dei loro genitori farà mancare loro l’amore che non sarà più lo stesso di prima. Così il bambino cammina da solo ed inizia una battaglia nei confronti dell’uomo che ha causato la guerra, la fame e la violenza. Una battaglia tra l’uomo ed il bambino, tra le barbarie e la necessità di volare.

Autore e Regia: Fabio Omodei,

Costumi e Scene: Monica Raponi

Direttore di Produzione: Gianni Afola

Con Emma Aquino, Giulia Balbi, Gioele Barone, Roberto Bonfantini, Valentina Guaetta, Biagio Iacovelli, Miriam Messina, Paola Moscelli, Giorgia Narcisi, Luca Pastore, Beatrice Pellegrino, Noemi Quercia, Daniele Tagliaferri, Donatello Tagliente, Maria Teresa Taratufolo, Marco Tomba, Lodovico Zago, Andrea Zatti.