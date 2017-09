Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Si terrà domenica 10 settembre 2017 alle ore 18:00, presso il Teatro Arcobaleno di Roma (Via Francesco Redi 1/a – Roma), “Cageless”, progetto teatrale multimediale, scritto e diretto da Ornella Amodio e Susanna Rienzi. Nello spettacolo, i brani musicali contenuti nel disco omonimo e i video si alternano ai monologhi recitati da Ornella Amodio, attrice, cantante e speaker, capace di passare con disinvoltura dai ruoli televisivi e teatrali ad un percorso più sperimentale votato alla crescita personale.

“Cageless” è un disco e un progetto teatrale multimediale, scritto e diretto da Ornella Amodio e Susanna Rienzi. Lo spettacolo si compone di brani musicali, eseguiti dal vivo, e video multimediali interattivi ai quali si alternano i monologhi recitati da Ornella Amodio. “Cageless” racconta la storia di una donna che si rende conto di essere in gabbia da sempre: rinchiusa da bambina da una famiglia di fatto assente, da una scuola che non insegna, da una religione che incatena e discrimina, dall’esaltazione del successo personale - ma non della crescita - e, nel tempo, dalla sua stessa paura, originata dal non essersi sentita né accolta né compresa. “Cageless” è la storia del suo percorso: dalla rabbia al coraggio di interrogarsi fino in fondo e smettere di seguire sentieri tracciati da altri fino all’uscita da una “gabbia” che imprigiona molti di noi.

Sul palco, accanto ad Ornella Amodio: Knup Trio (Emanuele Tomasi alla batteria, Francesco De Palma al basso, Fabrizio Boffi al pianoforte); Andrea Filippucci alla chitarra. Cori: Giulia Antonelli e Selene Di Domenicantonio (regista e montatrice dei video). I Soundpost sono Ornella Amodio (protagonista nello spettacolo e cantante nel disco), Susanna Rienzi (autrice delle musiche e dei testi), Enrico Masci (coautore in Resistance e in B.O.B.), Paola Ceoloni (coautrice in Colors) ed Elena Foschi (collaboratrice preziosa per la nascita del gruppo).

“Cageless” è prodotto dalla EvArt, associazione culturale che si avvale di una ventennale esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi, dell'editoria e della musica e si propone di realizzare progetti rivolti sia ai singoli sia a centri, associazioni e istituzioni.

SOUNDPOST presenta

CAGELESS

TEATRO ARCOBALENO

Via Francesco Redi 1/a - Roma

10 settembre 2017 ore 18:00

Biglietto: 15 euro – Biglietto + CD: 20 euro

Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biglietteria: 06.4402719

NOTE BIOGRAFICHE

Ornella Amodio è attrice, cantante e speaker. Nel suo curriculum professionale alterna esperienze televisive (le fiction Rai “Che Dio ci aiuti” e “Tutto può succedere”) e cinematografiche (“Confusi e felici” di Massimiliano Bruno) a tante esperienze teatrali che le permettono di mettere in mostra la sua poliedricità alternando, senza soluzione di continuità, le doti attoriali e recitative a quelle canore. Ad un percorso più classico, che la vede protagonista di serie tv e ruoli teatrali, Ornella Amodio affianca un percorso più sperimentale, inseguendo una crescita personale grazie anche al potere catartico delle forme artistiche espressive da lei scelte. Nel 2013 partecipa al Troisi Festival, accedendo alla fase finale nella categoria “Cantante” e nella Categoria “Attrice”. Nel 2014 vince il Premio della Critica all’interno della “Rassegna al femminile” al Teatro Skenè di Roma con lo spettacolo “Epistolario Unilaterale”, scritto da Mirna Rivalta e diretto da Alberto Menenti. Nel 2015 è nel cast del celebre “Dignità Autonome di Prostituzione”, uno spettacolo di Luciano Melchionna dal format di Betta Cianchini e Melchionna stesso. Nel 2017 è la voce del disco “Cageless”, un progetto Soundpost dal quale è stato tratto l’omonimo spettacolo teatrale di cui è protagonista.