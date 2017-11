Alessandro Piperno e Annalena Benini ci conducono attraverso i segreti della letteratura

Torna al Teatro Nino Manfredi una regia di Claudio Boccaccini. Dal 7 al 19 novembre è in scena Cambiamo il mondo, un testo di di Rosa Menduni e Roberto De Giorgi con Felice Della Corte, Stefano Ambrogi, Riccardo Barbera, Pierre Bresolin e Francesca Bellucci.

Una vacanza tra amici? Un rapimento? Una vendetta? Una goliardata?

Niente è quello che sembra in questa commedia ricca di capovolgimenti di fronte e di colpi di scena, di dramma e di divertimento. Ma è sufficiente credersi eroi per non apparire stupidi? O sentirsi stupidi rende necessario morire da eroi?

Di sicuro c’è solo che ridere avvicina alla verità.

Bastano pochi eroi senza paura per cambiare il mondo? Tre amici con gli stessi antichi ideali sono decisi finalmente a provarci, realizzando un eclatante rapimento. Ma le cose stanno proprio così? Tra un colpo di scena e l’altro, tra dramma e divertimento la verità si nasconde sempre più sfuggente e alla fine i nostri eroi impareranno che per cambiare il mondo è necessario prima cambiare qualcos’altro.

Cambiamo il mondo

di Rosa Menduni e Roberto De Giorgi

con Felice Della Corte, Stefano Ambrogi, Riccardo Barbera,

Pierre Bresolin e Francesca Bellucci

Regia Claudio Boccaccini

Dal 7 novembre al 19 novembre

TEATRO NINO MANFREDI

via dei Pallottini 10 – Ostia Lido

dal 7 al 19 novembre

7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 novembre ore 21.00

12, 15, 19 novembre ore 17.30

18 novembre ore 17.30 e 21.00

www.teatroninomanfredi.it

Per info e prenotaizoni: 06 56 32 48 49

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biglietti:

Platea: Intero 26.00, Ridotto 22.00

Galleria: Intero 22.00; Ridotto 20.00