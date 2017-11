Alessandro Piperno e Annalena Benini ci conducono attraverso i segreti della letteratura

Si chiama “Doppio Legame” ed è il tanto atteso spettacolo che Antonella Salvatore porterà in scena al Teatro Abarico di Roma il 17 e 18 novembre prossimi.

Protagonisti la stessa Salvatore, che ne ha scritto il testo e curato la regia, ed il giovane e promettente attore Dario Carbone.

“Nello Spettacolo ‘Doppio Legame’ l’intento è di parlare dei lividi invisibili della violenza psicologica” racconta la Salvatore.

“Esplorare i momenti in cui, in una coppia di persone che si amano avviene l’incongruenza tra quello che viene detto a parole e quello che viene espresso a livello non verbale con gesti, atteggiamenti, voce, ecc”.

‘Doppio Legame’ è il mondo Infernale in cui si precipita quando da una parte ci si vorrebbe liberare dell’altro per i suoi aspetti negativi, mentre dall'altra il legame d’amore dato dagli aspetti positivi della relazione impedisce di dire basta e interrompere il rapporto.

I protagonisti sono incapaci di valutare la pericolosità del loro rapporto di coppia: loro sono stati esposti ad un doppio legame per lungo tempo, a partire dall'infanzia, con i loro genitori ed a poco a poco crescendo sono diventati adulti assuefatti e dipendenti da relazioni d’amore che ruotano solo attorno a continue tensioni.

La paura, l’affetto e l’adrenalina si mescolano in modo incontrollabile, impedendo a chi le subisce di riconoscere in modo chiaro la realtà.

Due vittime che si dirigono da carnefici verso un massacro comune. I protagonisti di ‘Doppio Legame’ sono bisognosi dell'altro come di una droga che calma solo per un istante. Legati da fili sottilissimi, intrecciati tra loro tra gocce di sangue e desiderio.

La violenza psicologica causa lividi invisibili che portano ad una sofferenza che distrugge la mente, portandola alla follia. Allora la voglia di elemosinare l’amore, ovvero la capacità di accettare qualsiasi cosa in cambio di una carezza.

Ad ogni fallimento della relazione ci si assume la totale colpa; ci si illude di avere la possibilità di controllare tutto ciò che accade; si conserva la speranza che il proprio amore sarà in grado di compiere i miracoli; non si riesce a vedere la persona che si ha davanti per quello che è realmente, ma solo per quello che si desidera nella propria fantasia.

Si cresce nel vuoto e non si riesce a colmare se stesso in alcun modo, allora si prova controllare la persona che si ha accanto.

Più ci si sforza di controllarla e sottometterla, più se ne perderà il controllo: un vero e proprio scambio di ruoli tra vittima a carnefice.

TEATRO ABARICO

DOPPIO LEGAME

Regia di Antonella Salvatore

con Dario Carbone e Antonella Salvatore

17 -18 Novembre 2017 ore 21.00

Biglietto intero15€ - Biglietto Ridotto 12€

PRENOTAZIONI: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

348.5407895 - 06.9832488