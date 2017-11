Alessandro Piperno e Annalena Benini ci conducono attraverso i segreti della letteratura

Da giovedì 16 novembre fino a domenica 26 novembre al Teatro San Paolo di Roma è in scena “Il Misantropo”. Dopo il successo dello scorso anno torna la commedia di Molière diretta da Marco Belocchi. Il testo interpretato dallo stesso regista anche quest'anno vede in scena Eleonora Pariante, Giustino De Filippis, Giuseppe Alagna, Maurizio Castè, Vittorio Ciardo, Valentina Maselli, Teresa Marra.

Lo spettacolo teatrale, tratto da uno dei grandi capolavori di Molière, è andato in scena per la prima volta nel 1666. Il protagonista della commedia è Alceste, uomo inflessibile, ostile alle ipocrisie che la vita nella società impone. Nonostante la sua etica, egli è innamorato di Céliméne, una bella ragazza civetta, che proprio per questo risulta un personaggio ridicolo. Come contraltare c’è il suo amico e uomo di mondo Filinte. Molto più accomodante, accetta le regole imposte dalla società. L’intransigenza del protagonista lo porta ad isolarsi da un mondo che non accetta, e a rinunciare all’amore di Celimene. La donna, non è disposta a vivere da eremita. Una commedia amara in cui il lieto fine è assegnato solo all’amico Filinte che riesce a sposarsi e vivere l’esistenza all’insegna della convivenza civile.

Il testo di Molière risulta modernissimo, è il tentativo di fuga da un mondo che si vorrebbe giusto e leale, ma che non lo è. La scelta di Alceste è difficile, ma ci mette di fronte ad un bivio, isolarsi o scendere a compromessi con la società che ci circonda. È uno dei grandi dilemmi che ancora oggi ci poniamo.

La messa in scena, ambienta l’opera dello scrittore francese, agli inizi del novecento, per rendere ancora più attuale il testo. Qui Bellocchi, non vuole protendere per l’una o l’altra scelta. Il suo intento è quello di sottolineare l’aspetto comico e ridicolo del protagonista a causa della sua intransigenza. Nello stesso tempo si attua una critica alla superficialità del mondo che lo circonda con le sue ingiustizie, presunzioni e tradimenti. Il regista lascia al pubblico la scelta di decidere da quale parte schierarsi.

IL MISANTROPO

di Molière

con Marco Belocchi, Eleonora Pariante, Giustino De Filippis, Giuseppe Alagna, Maurizio Castè, Vittorio Ciardo, Valentina Maselli, Teresa Marra.

Regia Marco Belocchi

aiuto regia Vittorio Ciardo

Scene e Luci Manuela Barbato

Costumi Maria Letizia Avato

Foto di scena By Sambiago

Assistente alla regia Anna Pizzato

Assistente Scenografa Francesca Forcella

Teatro San Paolo di Roma

via Ostiense 190

dal 16 al 26 novembre

16/19novembre – 22/26 novembre

ore 21.00 domenica ore 17.30

Info e prenotazioni 06.59606102 – 3484746899

Biglietti: Intero 18 € - ridotto 12 €