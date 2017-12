Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Lunedi 4 dicembre alle ore 21,00 il noto giornalista, opinionista e scrittore Andrea Scanzi porta per la prima volta in scena a Roma il suo nuovo monologo teatrale “Eroi”, che ha debuttato di recente con grande successo al Teatro Masini di Faenza (RA) ed è attualmente in tour nei più importanti teatri italiani.

Prodotto da Corvino Produzioni, Eroi racconta una carrellata di campioni, ognuno a suo modo eccezionale. Ci sono l’agonia del Pirata Pantani e l’ostinazione di Juri Chechi, lo scatto proletario di Pietro Mennea e la grandezza di Muhammad Ali, la rivoluzione di Nadia Comaneci e il sogno di Gilles Villeneuve. Storie di redenzioni, ma pure di dissipazioni, come quella di George Best. Storie di eroi a volte loro malgrado, a volte per sempre e a volte anche solo per un giorno.

Per le h.18,00 sempre alla Sala Umberto, presso lo spazio Vivi Bistrot, è poi previsto un altro appuntamento con Andrea Scanzi che – a un anno esatto dal Referendum Costituzionale 2016 – presenterà il suo nuovo libro Renzusconi (ed. Paper First), con prefazione di Marco Travaglio. Il libro sarà in tutte le edicole e librerie dal 30 novembre.

Ad affiancarlo nella presentazione, e a dialogare con lui su quello che già dal titolo dichiara di essere un volume ironico e affilato secondo lo stile ormai tipico di Scanzi, sarà il deputato di spicco del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista.

Al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per il firmacopie.

L’ingresso alla presentazione è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La priorità verrà assicurata ai possessori del biglietto per lo spettacolo serale.

ANDREA SCANZI

EROI STORIE EMBLEMATICHE DI SPORT

REGIA DI ANGELO GENERALI

Direzione di scena SIMONE ROTA

PRODUZIONE PROMOMUSIC CORVINO PRODUZIONI

4 DICEMBRE e 20 FEBBRAIO 2018

TEATRO SALA UMBERTO

Ore 21,00

I biglietti si possono acquistare presso il botteghino della Sala Umberto in via della Mercede, 50 o del Teatro Brancaccio in via Merulana, 244

telefonicamente al numero 06.6794753 (con carta di credito)

on line www.salaumberto.com e www.ticketone.it