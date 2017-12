Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Dal 5 al 17 dicembre arriva al Teatro Nino Manfredi di Ostia, OSTAGGI il testo scritto e diretto da Angelo Longoni che vede in scena Michela Andreozzi, Gabriele Pignotta, Pietro Genuardi, Silvana Bosi, Jonis Bascir.

In Ostaggi si racconta una storia cruda e divertente, una metafora delle disuguaglianze sociali, economiche e razziali, un apologo sulla profonda crisi che ormai stiamo vivendo da anni.

Un uomo, che ha appena rapinato un modesto istituto bancario, tiene in ostaggio, in una panetteria, quattro persone dopo essere riuscito a fuggire a un inseguimento della polizia. L’uomo inizia una tormentata trattativa con le forze dell'ordine, in un progressivo batti e ribatti di proposte e controproposte.

La situazione è resa difficoltosa e comicamente bizzarra dalla tipologia degli ostaggi che casualmente si trovavano nel negozio al momento dell’irruzione.

Oltre al panettiere, proprietario del locale, sono presenti un'anziana pensionata dal precario stato di salute, una donna dai modi sbrigativi e anticonvenzionali che pratica il mestiere più antico del mondo e un extracomunitario. All'interno di questa piccola comunità iniziano a sorgere contrasti, ostilità e una divertente lotta per la sopravvivenza.

Il punto è rimanere in vita evitando sia un’irruzione della polizia, che le ritorsioni del loro carceriere. La storia procede attraverso colpi di scena, capovolgimenti di fronte e sorprese sia sull’identità del rapinatore, che sulla vera indole degli ostaggi. Lentamente emerge anche una straordinaria e quasi commovente solidarietà che metterà sullo stesso piano tutti quanti, sequestratore e prigionieri.

Ostaggi è una commedia movimentata, con una costruzione drammaturgica caratterizzata da una comica adesione con la realtà sociale che caratterizza i tempi che viviamo. Un piccolo specchio in grado di riflettere l’anima di una comunità che, a dispetto della disgregazione che sta vivendo, ritrova un’umanità solidale e profonda.

OSTAGGI

scritto e diretto da Angelo Longoni

con MICHELA ANDREOZZI - GABRIELE PIGNOTTA - PIETRO GENUARDI - SILVANA BOSI - JONIS BASCIR

musiche Jonis Bascir - scene Francesco Ghisu - costumi Margherita Longoni

dal 5 al 17 dicembre

TEATRO NINO MANFREDI

via dei Pallottini 10 – Ostia

5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15 dicembre ore 21.00

10, 13, 17 dicembre ore 17.30

16 dicembre ore 17.30 e 21.00

Prezzi

intero: € 26 Platea, € 22 Galleria

ridotto: € 22 Platea, € 20 Galleria

www.teatroninomanfredi.it

Per info e prenotazioni: 06 56 32 48 49

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.