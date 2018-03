ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Al Teatro Stanze Segrete di Roma dal 20 marzo all’8 aprile, con pausa la domenica di Pasqua 1 aprile, sarà in scena lo spettacolo teatrale TI AMO, MARIA! di Giuseppe Manfridi, con Marina Guadagno e Fabrizio Pucci che ne firma anche la regia.

Note del regista. Ti amo, Maria! parla, ovviamente, di amore… Ma nell’amore non c’è mai nulla di ovvio. L’amore non è mai banale. L’amore non è mai classificabile. L’amore non lo puoi rinchiudere nei recinti delle regole o del quotidiano. Ogni storia d’amore è una storia che vive di sé, e di sé muore. E le dinamiche interne di un rapporto sentimentale sono del tutto incomprensibili a chiunque sia al di fuori da quel rapporto. A nessuno è dato di addentrarsi nelle sanguigne spire di una tormentata storia di passioni, senza perdersi in un labirinto oscuro, fatto di specchi deformanti, trabocchetti inaspettati e prospettive illusorie. In questo testo, l’unico fil rouge che può aiutarci a cercare di capire, o anche solo di intuire l’intricata trama dell’amore tra Sandro, un musicista mai compiuto e ormai al tramonto, e Maria, una giovane tormentata e contraddittoria, è la musica. Quella musica tanto cara ai due protagonisti: il jazz, che scandisce con i suoi ritmi sincopati, con il suo swing e le sue melodie straziate i tempi feroci di questa passione. (Fabrizio Pucci)

Note dell’autore. Ti amo, Maria! è una bruciante storia d'amore. Un uomo si apposta, ubriaco e stravolto da una passione rinata all'improvviso, dinanzi alla porta di una donna persa nel tempo e che, a ritrovarsi quello strano individuo di fronte, quasi stenta a riconoscerlo. “È ricominciato con un sogno, con un sogno che mi ha rimesso voglia." dice lui, strafottente. A questo primo incontro ne seguiranno molti altri e sempre lì, in quella terra di nessuno che è il pianerottolo di un qualsiasi palazzo di una qualsiasi città. Maria si ribellerà, rifiuterà, urlerà, ma non servirà a nulla. L’assedio di Sandro è impietoso e struggente. Maria dovrà soggiacervi. La lotta si trasformerà in complicità ma il connubio che ne scaturisce è consentito solo dalla natura clandestina, quasi criminale, di quegli incontri. I notturni della commedia sono scanditi da un jazz lacerante che ribadisce l'altro invasamento di Sandro: quello per la musica, per quella musica nella quale egli avrebbe tanto voluto eccellere senza mai esservi riuscito. Di scena in scena, i dialoghi che si intrecciano fra i due amanti di un tempo si faranno sempre più serrati e graffianti, e gli sviluppi della vicenda si tingeranno di pathos sino a un esito finale imprevedibile che ha quasi il sapore del giallo. (Giuseppe Manfridi)

TI AMO, MARIA!

Di GIUSEPPE MANFRIDI

Con MARINA GUADAGNO e FABRIZIO PUCCI

Regia di FABRIZIO PUCCI

Assistente alla Regia LUISA PARADISO

Disegno luci MARCO LAUDANDO

Tecnico audio/luci MATTEO FASANELLA

Scenografia e foto di scena SEBASTIANO VIANELLO

Costumi RITA FORZANO

Progetto Grafico ELEONORA ASQUINO

Al Teatro Stanze Segrete

Via Della Penitenza,3 (Trastevere)

Dal 20 marzo all’8 aprile 2018

Riposo i lunedì e la domenica di Pasqua, 1 aprile

Tutti i giorni ore 21, la domenica ore 19

Biglietto intero euro 17 – ridotto euro 12, tessera associativa. del Teatro euro 3

Per info e prenotazioni tel. 06.6872690 / 3889246033 e-mail: