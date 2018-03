ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Tunnel e Medina Produzioni riportano in scena, a partire da ottobre 2017, il musical che ha incantato grandi e piccini, ripercorrendo le gesta di uno degli eroi più amati di sempre: Robin Hood.

MANUEL FRATTINI torna a vestire i panni dell’impavido eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri, affiancato da FATIMA TROTTA, giovane attrice rivelazione, nota al grande pubblico come conduttrice di Made in Sud, che svelerà le sue doti di performer nel ruolo di Lady Marian.

La versione 2.0 del musical di Beppe Dati, che anche stavolta è autore delle musiche e del libretto, con gli arrangiamenti di Eric Buffat, avrà una nuova regia firmata da Mauro Simone e le coreografie di Gillian Bruce.

Robin Hood il musical narra le avventure del coraggioso ladro gentiluomo e di tutti i personaggi che animano la foresta di Sherwood: Robin e Lady Marian, il simpatico Little John, fidato amico di Robin che lo accompagna in tutte le sue avventure; Lady Belt, amica del cuore e confidente di Marian; l’improbabile e disonesto Principe Giovanni e il suo perfido consigliere Sir Snake; l’affettuoso e generoso Fra Tuck e, ancora, gli amici di Robin, avventori, banditi, arcieri, dame, ancelle e servitori, saranno protagonisti di questa leggenda senza tempo che vuole raccontare come un uomo può diventare un eroe.

Ambizione, coraggio, amore e avventura, in un grande musical originale per tutta la famiglia.

ROBIN HOOD – IL MUSICAL

DI BEPPE DATI

CON MANUEL FRATTINI E LA PARTECIPAZIONE DI FATIMA TROTTA

COREOGRAFIA GILLIAN BRUCE

REGIA DI MAURO SIMONE

ARRANGIAMENTI di ERIC BUFFAT

UNA PRODUZIONE TUNNEL PRODUZIONI E MEDINA PRODUZIONI

TEATRO BRANCACCIO

13 – 25 MARZO 2018

ORARI dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17 e 21, domenica ore 17

PREZZI da 55 a 23 euro