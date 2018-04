"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Dopo il successo di pubblico e di critica della scorsa stagione torna dal 10 al 15 aprile al Teatro Stanze Segrete di Roma LA RESILIENZA di AST Company con Fabrizio Lobello, Cristiana De Maio, Max Vellucci, Patrizio Cossa e Stefano Augeri, per la regia di Giorgia Giuntoli.

Uno studio teatrale in continua evoluzione, derivato dal progetto artistico sperimentale della AST Company “studi nudi di improvvisazione teatrale”; studi che pongono gli attori in una condizione di massima difficoltà: senza testo, senza costumi, senza oggetti e senza quarta parete. Tutto completamente improvvisato.

Lo spunto dello studio di improvvisazione teatrale La resilienza, è proprio quello di vedere se - e come - sia possibile sviluppare un atteggiamento resiliente atto al superamento del momento di difficoltà al fine di ritrovare un equilibrio perduto.

In che modo le ragioni psicologiche, gli incontri, l'altro in tutte le sue vesti, ecc... possano contribuire all'essere resilienti , a far superare gli ostacoli senza soccombere ai colpi che la vita a volte infligge?

ll pubblico all'inizio della spettacolo sarà chiamato a dare un input iniziale, che sarà il trauma da cui nascerà la storia.

Gli attori in scena elaboreranno, in 50 minuti reali, una storia di relazioni, che avrà come oggetto non tanto il trauma come evento, quanto il suo possibile sviluppo e risoluzione positiva nella vita dei protagonisti. Possibile, ma non certa la risoluzione positiva, perché in questo canone di massima immedesimazione non è escluso che gli attori/personaggi possano non riuscire ad ogni replica a “trovare” le ragioni , i motivi, le spinte per essere resilienti e soccombere in qualche modo al colpo inferto dagli eventi.

Gli attori sono posti in una condizione che li spinge ad un lavoro estremo sull’indagine dei personaggi, la storia e la regia, senza filtri. L’estrema difficoltà della narrazione all’improvviso catapulta gli attori in uno spazio metaforico tra realtà e finzione, in un canone di massima immedesimazione in cui ciò a cui assiste lo spettatore è unico, irripetibile, senza traccia come la vita.

LA RESILIENZA ripropone la possibilità dell’uomo di trasformare in energia positiva un evento traumatico.

LA RESILIENZA – Studi nudi di improvvisazione teatrale

Con FABRIZIO LOBELLO - CRISTIANA DE MAIO - MAX VELLUCCI - PATRIZIO COSSA - STEFANO AUGERI

Regia GIORGIA GIUNTOLI

Dal 10 al 15 aprile 2018

Teatro Stanze Segrete

Via Della Penitenza, 3 (Trastevere)

Ore 21 e la domenica ore 19

Prenotazioni Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Teatro Stanze Segrete 06.6872690, mobile 388/9246033, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

biglietto intero euro 12 - ridotto euro 10, tessera associativa euro 3