"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

La regista Emilia Miscio torna al teatro San Genesio di Roma con una nuova, esilarante commedia, scritta a quattro mani con Simone Giulietti, qui anche attore.

Un omaggio alla commedia italiana, agli anni ‘70 e a Bob Marley.

Le note del padre del reggae accompagneranno una giovane coppia di futuri sposi - un musicista hippy, lui e una scrittrice di romanzi rosa, lei - in un villaggio turistico italiano in Jamaica, in cui il pubblico vedrà alternarsi personaggi buffi e stravaganti - dall’audace zia Rita al capovillaggio schizofrenico, dal prete cieco al seduttore latino - che condurranno l’azione scenica non solo sul palco, ma anche nel dietro le quinte, dando vita a un’interessante idea registica.

Dopo i successi di “Mentre le luci erano spente” e “La creatura!”, graditissimi dal pubblico e positivamente descritti dalla critica, la Miscio conferma la sua speciale attitudine per la commedia brillante, presentandosi, con “Villaggio Jamaica!”, anche come autrice e regalando, ancora una volta, una regia studiata nei minimi dettagli, ricca di colpi di scena e dal ritmo serrato, anche grazie a personaggi squisitamente caratterizzati.

Villaggio Jamaica!

di E. Miscio e S. Giulietti

Regia: Emilia Miscio

Scene: Giorgio Miscio

Fonico: Giorgia Caredda

Direttore di scena: Simona Borrazzo

Trucco: Letizia Floreani, Sara Giulietti, Stefania Stania

Foto e video: Emilia Miscio

Assistente di scena: Letizia Floreani

Con: Simone Giulietti, Ambra Lucchetti, Leonardo D’Angelo, Claudio Carnevali, Claudio Bianchini, Ivano Cavaliere, Giovanna Tino, Fiammetta Blasucci, Lorenzo Girolami, Daniele Di Martino

dal 4 al 15 aprile

TEATRO SAN GENESIO

Roma

Via Podgora, 1 (Piazza Mazzini)

Dal 4 al 15 aprile 2018

Dal martedì al sabato ore 21.00; domenica ore 17.00

Info e prenotazioni 3470619618 – 063223432

Prezzi: 15,00 € (intero); 12,00 € (ridotto per under 16 e over 65)

www.compagniateatralesognidiscena.it

https://www.youtube.com/watch?v=FwrFqZQqSeI