Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Un fortunato format francese di Penchenat con il quale si racconta la storia del nostro paese dall'inizio della seconda guerra mondiale al crollo delle torri gemelle.

Due momenti drammatici che segnano l’inizio e la fine di un lungo periodo, narrato abilmente attraverso le più belle canzoni italiane che hanno caratterizzato la vita e il costume della società.

Tutto si svolge in una balera. Un caleidoscopio di accadimenti e curiosità che viviamo attraverso sedici attori, i quali ci accompagnano in un appassionante viaggio nel tempo, scandito dalla musica che si fa drammaturgia.

Un racconto senza parole, affidato alla musica e agli attori, alla forza comunicativa delle azioni, dei gesti e dei suoni. Uno spettacolo elegante, poetico, divertente.

Accompagnato da canzoni importanti e significative, dalla TREMARELLA di Edoardo Vianello, ai RAGAZZI DELLO SHAKE di Gianni Morandi, da L’UOMO PER ME di Mina a I WILL SURVIVE di Gloria Gaynor, da THE WALL dei Pink Floid e SISTER MORFINE dei Rolling Stones, fino a CHE COSA RESTA di Franco Battiato. E ancora da IL TANGO DELLE CAPINERE a T’AMMAZEREI della Carrà, da Celentano a Modugno, passando per Peppino di Capri e Gino Paoli.

LE BAL

L'ITALIA BALLA DAL 1940 AL 2001

DA LE BAL, UNA CREAZIONE DEL THÉÂTRE DU CAMPAGNOL

DA UN’IDEA E NELLA REGIA DI JEAN-CLAUDE PENCHENAT

COREOGRAFIE ILARIA AMALDI

UNO SPETTACOLO DI GIANCARLO FARES

PRODUZIONE VIOLA PRODUZIONI

15 – 27 MAGGIO 2018

https://www.youtube.com/watch?v=DCQhNeogUAM

SALA UMBERTO

Via della Mercede 50 tel- 066794753

www.salaumberto.com

PREZZI da 34 a 24 euro

ORARI dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 17 e 21, domenica ore 17