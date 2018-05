Mostra "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista" al Museo di Roma

Il 22, 23 e 24 Maggio alle ore 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) va in scena Sogno di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa, ispirato a Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, saggio degli allievi del laboratorio tenuto da Tiziana Lucattini, in collaborazione con Fabio Traversa, della Compagnia Ruotalibera Teatro.

In scena ci sono Francesca Ambrosio, Loredana Conisti, Adriano D’Angelo, Anna Maria De Santis, Daria Di Loreto, Elisabetta Frasca, Giava Giombini, Ilaria Iovinella, Tommaso Lombardo, Cristiana Minardi, Daniela Minardi, Ennio Peres, Laura Ritucci, Simonetta Rossi, Enrico Vulpiani, con loro anche Olek Mincer e Fabio Traversa. La regia è di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa.

Un mondo di regole e di convenzioni che il sogno, il desiderio, la passione - e un bosco - mettono a soqquadro. Tutto è possibile in un bosco. Come nelle favole ci si perde, si ha paura, si cresce, si compiono e immaginano scelte coraggiose e trasgressive, ci si innamora. Proprio come nel teatro. Il biglietto ha un costo di 5.00 €. Per info e prenotazioni: 06 27801063 (lun./ven. ore 10.00/17.00) o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Centrale Preneste Teatro

Sogno

di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa

da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare

Con le allieve e gli allievi della Scuola di Teatro di Ruotalibera e con Olek Mincer e Fabio Traversa

Luci: Chiara Saiella

Fonica: Gabriele Traversa

Scena: Francesco Persico e Luisa Frattarelli

Costumi Teseo e Ippolita: Luisa Frattarelli

Costumi Fate: Cristiana e Daniela Minardi

Grazie ad Aurora Reggio, tirocinante dell’Università La Sapienza di Roma, per la sua collaborazione

