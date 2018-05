Mostra "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista" al Museo di Roma

L'attrice napoletana, Barbara Foria, torna con uno spettacolo "Il piacere...è tutto mio! ...ma anche un po' vostro", con la regia di Claudio Insegno.

C'è a chi piace soffrire e a chi piace il soffritto, a chi piace lavorare dietro le quinte e chi preferisce stare davanti alle quarte. C'è a chi piace raccontare bugie alla gente, e per questo prende anche un sacco di voti, e a chi piacciono i bambini, e per questo prende semplicemente i voti. C'è a chi piace guardare e chi muore dalla voglia di farsi spiare, chi adora farsi frustare e chi riesce a fare l'amore soltanto davanti al computer. Comunque la mettiate, la ricerca del piacere è il vero motore che fa girare il mondo. Perciò, come diceva Oscar Wilde, che della materia era maestro, "il piacere è l'unica cosa su cui valga la pena avere una teoria".

Ed ecco allora la teoria di Barbara Foria: una teoria fatta di acute osservazioni sul nostro vivere quotidiano, sulle nostre manie e i nostri desideri più inconfessabili. Uno spettacolo organizzato come una seduta di laurea, in cui il pubblico non solo partecipa, ma addirittura giudica! E giudicando, la laureanda attrice, in fondo mette un voto anche a sé stesso, esorcizzando così le proprie debolezze attraverso il potere liberatorio della risata.

DAL 29 MAGGIO AL 3 GIUGNO

SALA UMBERTO

Barbara Foria

"Il piacere è tutto mio!....ma anche un po' vostro"

Regia di Claudio Insegno