Mostra "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista" al Museo di Roma

Il 26 maggio 2018 è di scena al Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia alle ore 21 “Debora's love” il nuovo spettacolo di Debora Caprioglio scritto insieme a Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia. Le musiche sono firmate da Pino Cangialosi, le scene e i costumi sono di Clara Surro, l’aiuto regia è di Isabella Giannone.

“Debora's love –afferma il regista Francesco Branchetti- è un viaggio brioso e divertente nella vita di un'attrice e delle sue passioni, pieno di ricordi e aneddoti esilaranti che Debora ha la capacità di raccontare, evocando un mondo ai più sconosciuto come quello del cinema della televisione e del teatro. Tra racconti, motti, proverbi veneziani e non, l'attrice si racconta, si svela con una sincerità a tratti stupefacente e il tutto sempre condito di senso dell'umorismo e di una verve non comune. Dall’infanzia ai suoi esordi fino al successo, tra grandi incontri e episodi divertentissimi si snoda questo monologo pieno di ironia in cui l'attrice regala al pubblico un po’ di sé, ma soprattutto tanto divertimento e risate. Debora ha la capacità di raccontarsi con passione, di tornare indietro nel tempo, di rivivere la propria infanzia, di raccontare la sua storia professionale ma soprattutto la sua vita di donna. Le luci, le atmosfere e le musiche ci accompagneranno in questo viaggio poetico, divertente e sempre condito di grande ironia”.

DEBORA CAPRIOGLIO

“DEBORA’S LOVE”

DI DEBORA CAPRIOGLIO E FRANCESCO BRANCHETTI

REGIA DI FRANCESCO BRANCHETTI

SABATO 26 MAGGIO 2018, ORE 21

TEATRO NUOVO SALA GASSMAN

Largo Italo Stegher, 2, 00053 Civitavecchia

Info e prenotazioni: 328 122 4154

Una produzione Ass. Cult. FOXTROT GOLF

musiche di Pino Cangialosi

scene e costumi di Clara Surro

aiuto regia di Isabella Giannone