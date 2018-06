L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Da mercoledì 20 a sabato 30 giugno 2018, presso il Teatro Arciliuto di Roma (Piazza Montevecchio, 5), è in scena lo spettacolo teatrale "Il Ritorno" omaggio a Franco e Ciccio, scritto e diretto dal regista Felice Maria Corticchia, con Tony Biffi, Marco Flammini e Monica Carpanese. Musiche originali di Germano Taddia.

Felice Maria Corticchia da palermitano ha sentito il bisogno di omaggiare due grandi attori come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, scrivendo il recital in due atti dal titolo "Il Ritorno" che ha debuttato a Roma il 20 giugno all’Arciliuto.

Virtualmente i due mattatori vengono rispediti, da San Pietro, sulla terra. In parte questo viaggio si rivela, per entrambi, meraviglioso perché si troveranno a doversi confrontare con un'Italia molto cambiata. Il tutto sarà raccontato attraverso i loro sosia ufficiali, gli attori Tony Biffi e Marco Flammini con una serie di esilaranti sketch in cui ne combineranno di tutti i colori e racconteranno l'Italia nel classico stile Franchi e Ingrassia. Protagonista femminile, la bravissima e bellissima Monica Carpanese.

Felice Maria Corticchia nasce a Palermo il 7 novembre 1966. Studia sceneggiatura e regia presso la Scuola Europea di Cinema. Frequenta il Laboratorio del teatro comico di Milano/Navigli. Pubblica 4 libri di successo come Orrore Giudiziario e Un Morso alla Grande Mela, tradotto in lingua inglese e giunto finalista al Premio Grinzane Cavour. Ha collaborato alla fiction Rai1 Le 5 giornate di Milano diretto da Carlo Lizzani con Giancarlo Giannini e Daniela Poggi. Autore del dramma, atto unico, in cui racconta la vita di Emanuele Basile, ufficiale dei carabinieri ucciso dalla mafia nel 1980, Il Silenzio nella Conca D'Oro. Autore e regista del docufilm Michele Russo, Una vita per la pittura in uscita a settembre. Autore della commedia La Signora Ninì tratta da un'opera letteraria della scrittrice Caterina Guttadauro La Brasca. Vincitore del Premio speciale Anfora di Calliope sezione Arte e spettacolo. Finalista del prestigioso "Premio Ischia Di la 8milioni".

Teatro Arciliuto

"IL RITORNO"

Regia Felice Maria Corticchia.

Da martedì a sabato ore 21.30, domenica ore 19.00.

Lunedì riposo.

