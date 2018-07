L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Anche per la prossima stagione grandi appuntamenti al Teatro Brancaccio, vero punto di riferimento per i romani amanti di questa splendida arte.

Grande trepidazione e curiosità per il titolo più atteso della prossima stagione, la prima edizione per il Teatro della versione cinematografica vincitrice di 7 premi Oscar, 3 Golden Globe e molti altri premi.

Parliamo di SHAKESPEARE IN LOVE di Marc Norman & Tom Stoppard, adattato per il teatro da Lee Hall con musiche scritte da Paddy Cunneen. In Italia la traduzione è stata curata da Edoardo Erba, la regia è affidata a Giampiero Solari, la regia associata a Bruno Fornasari i quali, dopo lunghe selezioni, hanno scelto un cast artistico di notevole qualità. Il ruolo di Viola che nel film è di Gwyneth Paltrow verrà interpretato da Lucia Lavia e quello di Will Shakespeare da Marco De Gaudio.

Testo brillante, a tratti grottesco. Una grande passione per il teatro porterà Viola ad innamorarsi di Will contro ogni regola del tempo, ma la ragion di stato rappresentata dalla Regina Elisabetta renderà breve il dolce sapore della felicità dei due innamorati.

Il debutto al Brancaccio è previsto per il 31 ottobre 2018

Il 22 novembre seguirà il debutto di AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA che allieterà le feste di Natale e fine anno; lo spettacolo ad oggi è stato visto da 80 mila spettatori, in otto città, per 74 repliche. Gianluca Guidi, Enzo Garinei Emy Bergamo, Marco Simeoli, Beatrice Arnera, Piero Di Blasio, Francesca Nunzi; tutti protagonisti della più bella edizione (la settima) così vicina allo spirito di Garinei e Giovannini, Jaja Fiastri e Armando Trovajoli. Un vero capolavoro.

È prevista una importante nuova produzione, che verrà annunciata con una conferenza stampa a parte in settembre, diretta da Maurizio Colombi.

A febbraio sarà la volta di Angelo Pintus in DESTINATI ALL’ESTINZIONE; segue il nuovo spettacolo di Beppe Grillo: INSOMNIA.

A marzo la nuovissima edizione di PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO diretta da e Simon Phillips e per l’Italia da Matteo Gastaldo. Musiche, costumi coreografie sensazionali!

Paolo Ruffini torna a calcare il palcoscenico del Brancaccio con la bella Compagnia Mayor von Frinzius in UP & DOWN, con attori disabili ma ANCHE no.

Ci saranno poi i concerti di Iva Zanicchi, Loredana Bertè, Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Sal Da Vinci, Neri Marcorè, Christian De Sica; il ritorno di due specialisti del genere stand up comedy quali Giorgio Montanini in MONTANINI LIVE 2019 e Edoardo Ferrario con DIAMOCI UN TONO, oltre a Paolo Cevoli, Gabriele Cirilli, Paolo Migone, l’illusionista Gaetano Triggiano, Cenerentola on ice, Parsons dance, Aladin il musical, Actor Dei il musical e due compagnie di circo contemporaneo.

L’apertura di stagione 2018 - 2019 spetterà alla nuova produzione di OTI LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI con le splendide musiche di Alan Menken e la regia di Davide Nebbia. Il cast è in via di definizione.

CALENDARIO STAGIONE 2018 - 2019

3 - 21 ottobre 2018

Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI

musiche Alan Menken

testi e libretto Howard Ashman

regia DAVIDE NEBBIA

21 ottobre 2018

L’Altra scena

EDOARDO FERRARIO

DIAMOCI UN TONO

di Edoardo Ferrario

31 ottobre – 18 novembre 2018

Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

SHAKESPEARE IN LOVE

dalla sceneggiatura di Marc Norman & Tom Stoppard

adattamento teatrale Lee Hall

musiche Paddy Cunneen

traduzione Edoardo Erba

con LUCIA LAVIA | MARCO DE GAUDIO

regia GIAMPIERO SOLARI

regia associata BRUNO FORNASARI

originariamente prodotto per il West End dalla Disney Theatrical Productions e Sonia Friedman Productions

regia Declan Donnellan, scene Nick Ormerod

6 e 26 novembre 2018

Non c’è problema produzione

PAOLO RUFFINI

e gli attori della compagnia MAYOR VON FRINZIUS

UP & DOWN

al pianoforte Claudia Campolongo

consulenza Artistica Claudia Mazzeranghi

regia LAMBERTO GIANNINI

7 novembre 2018

Dipende SRL

IVA ZANICCHI

UNA VITA DA ZINGARA

scritto da Iva Zanicchi e Mario Audino

arrangiamenti e direzione orchestra M. Stefano Zavattoni

regia di GIAMPIERO SOLARI e PAOLA GALASSI

22 novembre 2018 – 6 Gennaio 2019

Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni

GIANLUCA GUIDI

EMY BERGAMO

“LA VOCE DI LASSU” è di ENZO GARINEI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di Garinei e Giovannini

scritta con Jaja Fiastri

liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest

musiche di Armando Trovajoli

direzione musicale Maurizio Abeni

coreografie di Gino Landi

regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini

ripresa teatrale di GIANLUCA GUIDI

11 febbraio 2019

L’Altra scena

GIORGIO MONTANINI

MONTANINI LIVE 2019

di Giorgio Montanini

12 – 17 febbraio 2019

Enrico Porreca presenta

ANGELO PINTUS

DESTINATI ALL’ESTINZIONE

di Angelo Pintus

18 – 20 febbraio 2019

Marangoni Spettacolo presenta

BEPPE GRILLO

INSOMNIA

di Beppe Grillo

7 – 31 marzo 2019

All Entertainment presenta

PRISCILLA LA REGINA DEL DESERTO

di Stephan Elliott e Allan Scott

direzione musicale Fabio Serri

regia di Simon Phillips

regia italiana di MATTEO GASTALDO

BRANCACCINO TEATRO RAGAZZI STAGIONE 2018/2019

Il Brancaccino Teatro Ragazzi è arrivato al suo sesto anno di programmazione dedicata all’infanzia dai 2 ai 10 anni d’età. Anche quest’anno la linea artistica che abbiamo seguito è quella che trova nel linguaggio poetico e nella Bellezza il suo compimento. La musica dal vivo sarà l’elemento distintivo della prima parte della programmazione.

La stagione si aprirà infatti con IL SOLE SUONATORE E LA LUNA CANTANTE della compagnia romana TeatroViola. Lo spettacolo trae ispirazione dal racconto di Bruno Tognolini e ci racconta quanto la curiosità sia uno straordinario strumento di conoscenza. Lo spettacolo è impreziosito dalla presenza di due attrici/musiciste che, con strumenti sconosciuti ai più piccoli come la viola e la dulsetta, racconteranno la storia dei due fratelli Cirino e Coretta alla ricerca del Sole e della Luna.

Dopo il grande successo di pubblico dei due anni appena trascorsi al Brancaccino, festeggeremo il Natale con la Compagnia storica Ferruccio Filipazzi, realtà bergamasca che tornerà a Roma portando in scena NATALE: IN CIELO, IN TERRA, IN FONDO AL MARE, quattro bellissimi racconti legati tra loro dal filo rosso delle emozioni e dalla straordinaria chitarra del nostro cantastorie.

I primi giorni di febbraio vedranno sul palco del Brancaccino BABY TERRA, nuova produzione della compagnia milanese Eccentrici Dadarò che narra ai più piccoli, attraverso due buffi e magici personaggi, la nascita della terra. In un’atmosfera onirica, con le bellissime scenografie di Marco Muzzolon, si racconterà con dolcezza e poesia di come la terra prima di essere grande e forte fosse in realtà piccola e fragile.

Agli inizi di aprile il Teatro del Piccione di Genova proporrà la sua nuova produzione dedicata ai più piccoli: TARO, IL PESCATORE uno spettacolo delicato e leggero in cui una bravissima Danila Baronio racconta la storia di Taro, un pescatore che un giorno pescherà qualcosa di inaspettato che gli pervaderà l’anima, gli riempirà gli occhi e gli cambierà la vita. Lo spettacolo sarà disponibile sia in italiano che in francese.

Chiuderà la rassegna, prima delle vacanze pasquali, Residenza Idra realtà bresciana che con CASA DOLCE CASA ci racconterà il viaggio alla ricerca del luogo da cui veniamo. Casa è un luogo interiore, caldo, vivo, che ognuno dovrebbe abitare dentro di sé, per riconoscerlo poi anche fuori.

“Insegnate ai bambini la poesia: apre la mente, presta grazia alla saggezza e rende ereditarie le eroiche virtù”. Lo diceva Walter Scott agli inizi dell’ottocento. E noi non abbiamo mai smesso di crederlo e di lavorare per questo.

BRANCACCINO TEATRO RAGAZZI

