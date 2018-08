L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Mercoledì 15 agosto Giobbe Covatta, con La divina commediola, chiude la VII edizione dell’Anfiteatro Festival organizzato da Europa Musica, con la direzione artistica di Renzo Renzi, all’interno del complesso archeologico di Albano Laziale.

La rassegna, che si è aperta con la monumentale rappresentazione del Trovatore di Verdi, ha ospitato sul palco artisti quali Gino Paoli e Danilo Rea, i Nomadi, Moni Ovadia, Ascanio Celestini, l’Orchestraccia e tanti altri, registrando diversi sold out e ottenendo un riscontro decisamente favorevole da parte del pubblico.

Covatta propone una versione personale e sarcastica della Divina Commedia di Dante e raffigura l’Inferno popolato dalle vittime di soprusi e non dai carnefici. Quelle vittime sono i bambini del Terzo Mondo che, derubati delle loro stesse esistenze, non hanno mai avuto possibilità di difendersi né di sognare un futuro. Temi importanti, dolorosi, che Giobbe Covatta, autore del testo e protagonista in scena, affronta con un taglio comico, leggero, a tratti cinico. Lo spettacolo racconta di un manoscritto trovato in una discarica della Terra dei Fuochi, contenente una versione apocrifa dell’opera del sommo poeta, scritta in napoletano da Ciro Alighieri. Virgilio accompagna l’attore tra le bolge popolate dai piccoli innocenti privati del loro diritto alla vita e condannati all’eterna detenzione.

Anfiteatro Festival

via dell’Anfiteatro Romano, 40 - Albano Laziale

orario degli spettacoli ore 21,00

info e prevendite DrinService tel. 06 9364605 - www.ticketone.it

botteghino Anfiteatro – solo il giorno degli spettacoli dalle 18,00

costo biglietti: 12 e 16 euro

produzione Europa Musica

direzione artistica Renzo Renzi