ABILMENTE SVELA LE NOVITÀ. A ROMA ARRIVANO I LIVE SHOW!

Dopo i grandi successi di pubblico e critica ottenuti con “Le Bal. L’Italia balla dal 1940 al 2001” la naturale prosecuzione del progetto artistico non poteva che essere “Non si uccidono così anche i cavalli?”. Uno spettacolo in cui il ballo e la musica si fanno drammaturgia permettendo alla narrazione di procedere su un doppio binario: le parole e le azioni degli attori ballerini che si muovono sul palco.

E’ la storia di una folle maratona di ballo dove i concorrenti, in cambio di vitto e alloggio, dispera­ti e in cerca di successo, ballano per giorni e notti senza interruzioni, nella speranza di vincere un premio in denaro, ma so­prattutto di farsi notare dai registi e produttori presenti in sala, diventan­do oggetto di scommes­se da parte del pubblico. A Giuseppe Zeno nel ruolo del mattatore e organizzatore della maratona è affidato il racconto degli eventi, in contrapposizione la coprotagonista femminile. Entrambi fanno parte del mondo dello spettacolo, entrambi ne sono vittime e alle volte vestono i panni dei carnefici. La regia di questa edizio­ne teatrale del romanzo di Horace McCoy è di Giancarlo Fares (già regi­sta di Le Bal, L’Italia balla dal 1940 al 2001), che ne cura anche l’adattamento; la musica e le canzoni in stile swing, elettro-swing e jazz manouche sono composte da Piji e suonate dall'orchestra dal vivo. Uno spettacolo emozionante, dai toni drammatici ma anche ironici che sottolinea il sacrificio in cambio del successo.

"Non si uccidono così anche i cavalli?"

dal 25 settembre al 14 ottobre 2018

Traduzione Giorgio Mariuzzo, Adattamento Giancarlo Fares

Tratto dall’omonimo romanzo di Horace McCoy

con GIUSEPPE ZENO e SARA VALERIO

e con DONATO ALTOMARE BRIAN BOCCUNI ALBERTA CIPRIANI GIANCARLO COMMARE VITTORIA GALLI ALESSANDRO GRECO SALVATORE LANGELLA ELISA LOMBARDI MARIA LOMURNO MATTEO MILANI PIERFRANCESCO SCANNAVINO LUCINA SCARPOLINI VIVIANA SIMONE

con la partecipazione live del PIJI ELECTROSWING PROJECT

PIJI- voce, chitarra GIAN PIERO LO PICCOLO – clarinetto EGIDIO MARCHITELLLI - elettronica & chitarra FRANCESCO SAVERIO CAPO – basso ANDY BARTOLUCCI – batteria

Regia Giancarlo Fares

Coreografie Manuel Micheli

Canzoni originali di Piji

Scene Fabiana Di Marco

Costumi Francesca Grossi

Disegno Luci Anna Maria Baldini

Assistente alla Regia Claudia Fontanari

Direttore Tecnico Anna Maria Baldini

Datore Luci Aurelio Rizzuti

Fonico di sala Riccardo Caratelli

Fonico di palco Gabriele Boccacci

Macchinista Giuseppe Spagnuolo

Sarta di scena Francesca Grossi

Produzione O.T.I. – Officine del Teatro Italiano

SALA UMBERTO

Via della Mercede, 50 - 00187 Roma

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel. 06 6794753

Orari botteghino

Lunedì chiuso (centralino operativo)

Da martedì a venerdì: 11.00 - 19.00

Sabato: 12.00 - 19.00

Domenica: 12.00 - 18.00