Teatro Ghione: ecco la stagione 2017-2018!

A settembre torna il Rally di Roma Capitale la gara di rally con cui Roma si trasformerà nella capitale del motorsport.

La gara romana, in programma dal 15 al 17 settembre, è entrata infatti nel Campionato Europeo Rally FIA ed ha fatto subito salire l’attenzione sull’evento organizzato da Motorsport italia rendendolo uno degli appuntamenti di motorsport più importanti ed attesi in Italia e in Europa.

Il Rally di Roma Capitale coinvolgerà infatti un grande numero di appassionati ma anche tanto pubblico che ancona non conosce il fascino di una gara di rally.

Già da tempo l’appuntamento romano sta facendo registrare un’attenzione senza precedenti e l’attesa sarà ripagata da un grande spettacolo dei motori.

Un prestigioso riconoscimento quello della FIA alla città di Roma che oltre ad ospitare la gara del FIA European Rally Championship, unica tappa in Italia, è stata confermata anche come gara del del Campionato Italiano Rally.

Una doppia validità che rende questa nuova edizione del Rally di Roma Capitale un evento unico reso possibile grazie alla passione ed alla professionalità del suo ideatore Max Rendina pilota di rally di fama internazionale.

Molto importanti le coperture mediatiche che ci saranno sia a livello nazionale che internazionale con particolare attenzione dal canale sportivo Eurosport con una produzione televisiva dedicata al FIA European Rally Championship con servizi su 3 canali visibili in 54 paesi in Europa con un totale di 136 milioni di utenti.

Nei prossimi giorni verrà svelato il percorso di questa edizione con alcune novità nelle prove speciali che si svilupperanno a sud della Capitale tra Monte Livata, Capranica Prenestina, Rocca di Cave, Olevano Romano ed altre località che vedranno protagonista lo spettacolo del Rally di Roma Capitale.

Primo appuntamento venerdì 15 settembre nel centro storico di Roma proprio di fronte all’affascinante monumento della Bocca della Verità che farà da cornice alla cerimonia di partenza.

Sempre il 15 settembre le vetture si sposteranno all’Eur per lo svolgimento dell’emozionante prova spettacolo.

Ad ospitare le sfide uno contro uno dei piloti in gara sarà il Colosseo Quadrato la location storica di quest’appuntamento che si trasforma per l’occasione in una vera e propria arena dei motori.

Il 10 agosto si apriranno le iscrizioni alle gare dell’ Campionato Europeo Rally, del Campionato Italiano Rally e della Coppa Italia e si chiuderanno il 10 settembre.

Mentre cresce l’attesa per l’evento non rimane che scoprire le tante novità che l’organizzazione ha in serbo per un appuntamento che si preannuncia unico e spettacolare.