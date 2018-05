Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Sarà una grande giornata di sport dedicata ai più giovani quella che andrà in scena venerdì 4 maggio allo stadio della Farnesina. Tutto è pronto per la XVII edizione di Amorvolley - Un bambino aiuta un bambino della manifestazione ideata ed organizzata fino allo scorso anno da Giorgio D’Arpino, lo storico dirigente della Lazio Pallavolo scomparso a dicembre.

La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Lazio Pacinotti, in collaborazione con la S.S. Lazio Pallavolo, ha una formula ormai consolidata nel tempo e vedrà la partecipazione di numerosi istituti provenienti da ogni parte di Roma. Oltre 100 campetti di S3, messi a disposizione dal CT Roma della Fipav, riempiranno l’impianto sportivo teatro dell’evento che si animerà, dalle 9.30 del mattino fino alle 12.30, con un’ininterrotta serie di partite che vedranno protagonisti i piccoli studenti accompagnati dai loro insegnanti.

Una vera e propria festa dello sport nella quale gli obiettivi sono la socializzazione e l’inclusione con la presenza attiva anche di ragazzi portatori di disabilità.

Fra le novità dell’edizione 2018 ci lo spazio dedicato al sitting volley, la disciplina di volley integrato che metterà insieme sul campo portatori di handicap e atleti normodotati. Grazie all’impegno di Fabio Camilli, vice-presidente della Fipav Lazio, due squadre si cimenteranno nel Derby della Solidarietà, momento di grande impatto emotivo che ogni anno viene organizzato nel contesto di Amorvolley.

Amorvolley - Un bambino aiuta un bambino quest’anno è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, da sempre a fianco delle associazioni che coniugano l’amore per i sani valori dello sport con l’aiuto concreto alle categorie meno fortunate, nel segno di una sempre maggiore inclusione sociale. I fondi raccolti durante questa edizione saranno destinati all'associazione Aidai Regione Lazio, nata nel novembre del 2003, da un piccolo gruppo di professionisti dediti alla riabilitazione, formazione e ricerca nell’ambito dell’ADHD e delle patologie correlate, in particolare i DSA. Il progetto nato con Amorvolley ha come obiettivo quello di organizzare un ciclo di incontri nelle scuole per migliorare i percorsi didattici con il fine di favorire un cammino scolastico ottimale anche in presenza di difficoltà.

Fra le iniziative volute da Chiara D’Arpino, che ha preso in mano le redini dell’evento, un contributo di 500 Euro in materiale sportivo a nome di Giorgio D’Arpino che verrà assegnata alla scuola che porterà il maggior numero di studenti nello stadio della Farnesina.

Gli organizzatori, per regalare una giornata indimenticabile a tutti i presenti, hanno preparato mille altre sorprese. Ospite attesissimo sarà l’aquila Olimpia che, insieme al suo addestratore Juan Bernabé, verrà a salutare i giovani atleti prestandosi alle foto e ai selfie di rito.

Per il secondo anno consecutivo la manifestazione ricorderà anche Anna Tina Mirra, l’amica giornalista scomparsa tre anni fa legata da profondo amicizia alla famiglia d’Arpino, che ha seguito, nel corso della sua carriera professionale, le vicende della S.S. Lazio 1900 riuscendo a trasmettere la sua grande passione per i colori biancocelesti sottolineando le imprese di tutti coloro che scendono in campo con l’Aquila sul petto.