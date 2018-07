L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Lo Sport e la Solidarietà, l’impegno in prima persona verso i giovani e coloro che sono affetti da patologie fisiche e mentali, la passione per l’acqua e l’aria, la voglia di sentire la libertà e trasmetterla ai ragazzi, tutti – soprattutto a coloro che convivono con problemi psicomotori.

Questo è l’impegno preso e portato avanti con dedizione dalla “M.R. Sport dei fratelli Marconi a.s.d.”, l’associazione sportiva romana che promuove l’attività agonistica della cultura sportiva “di eccellenza” tra le nuove generazioni e fondata dagli atleti della Nazionale italiana di tuffi Nicola, Tommaso, Maria Marconi e il tecnico federale Domenico Rinaldi.

Obiettivo del VIII “Trofeo Niccolò Campo” è lo sviluppo di un’attività sportiva come i tuffi che vuole non escludere ma coinvolgere ogni bambino e ogni ragazzo con la voglia di saltare in acqua e provare la gioia dello sport. Si tratta del momento finale di un corso specifico per bambini affetti da disturbi del comportamento e dallo spettro autistico.

Il corso completamente gratuito perché finanziato nel 2018 dalla Regione Lazio per i giovani - dal Consiglio dei Ministri Servizio Nazionale e Protezione Civile, si tiene ormai da alcuni anni e, attraverso un percorso sportivo motivato e dedicato, i fratelli Marconi sperano che si apra la strada al riconoscimento dei tuffi come sport paralimpico .

A questo proposito nell’ambito del VIII “Trofeo Niccolò Campo”, si svolgerà con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo, il 3° “Trofeo Internazionale Tuffi Adapted Fisdir ”riservato appunto a tutti i ragazzi che hanno partecipato al corso e aperto anche ai giovani atleti disabili delle altre regioni.

Anche in questa edizione sono previsti tre giorni di gare dai trampolini di 1 e 3 metri e dalla piattaforma, con la partecipazione di ragazzi dai 14 ai 18 anni dall’Italia e dall’estero.

TRE GIORNI DI GARE dall’1 al 3 agosto 2018 con inizio il pomeriggio del 31luglio alle ore 18.00 nella suggestiva cornice dello Stadio del Nuoto.

Patrocini: CONI, CIP, FIN, FISDIR, Regione Lazio, Roma Capitale, ANG.

Con il contributo di: Consiglio dei Ministri – Dipartimento gioventù e servizio civile nazionale; Regione Lazio per i giovani; Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale.

In collaborazione con: Banca di Credito Cooperativo, All Games s.a.s., Acqua Plose, Mele Val Venosta Sudtirol, UIL di Roma e del Lazio, Zukka Store, Real Estate, Fatti di Farina.

Roma Junior Diving Cup 2018

VIII trofeo Niccolò Campo

3° Trofeo Internazionale Tuffi Adapted

da martedi 31 luglio 2018, alle ore 18,00

Foro Italico. Stadio del Nuoto Piscina tuffi.

Sito ufficiale della manifestazione: www.romajuniordivingcamp.it

Sito dell’associazione sportiva: www.tuffimrsport.it