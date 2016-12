Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

La Roma piega la resistenza del Milan, al termine di una gara non bella ma molto intensa, e diventa di diritto la rivale numero uno della Juventus, alla quale farà visita sabato sera allo “Stadium”. Con quattro lunghezze di distanza i giallorossi cercheranno di accorciare il gap tentando quella vittoria che finora non sono mai riusciti a cogliere, a volte anche a seguito di avverse circostanze non proprio limpidissime dal punto di vista arbitrale, da quando i Campioni d’Italia giocano nella loro nuova “roccaforte”.

GARA - Spalletti preferisce Bruno Peres ad El Shaarawy, costruendo una Roma simile a quella del derby, negli uomini e nell’impostazione tattica; l’assenza di Salah infatti, per quanto mutilante dal punto di vista degli spunti offensivi e dell’imprevedibilità, consente al tecnico toscano di varare una formazione molto tosta dal punto di vista fisico e compatta tatticamente, votata più all’attesa che all’offesa. Montella prova a sorprendere riproponendo Bertolacci, assente per infortunio da tempo immemore, e Niang, preferito all’annunciato Honda. La prima parte della contesa non è particolarmente avvincente: le due squadre si studiano, non riescono a sviluppare trame offensive di grande pericolosità ma agiscono a fiammate, accendendosi all’improvviso da una parte o dall’altra. I primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa con il solito Dzeko, ieri più generoso che fortunato, che al 2’ calcia su Donnarumma ed al 36’, su servizio di Rudiger, sfiora il palo alla destra del portiere milanista con una bella conclusione in diagonale. In mezzo c’è l’episodio determinante per il destino della partita: al 26’ Lapadula (positiva la sua prova), è steso da Szczesny in uscita e l’arbitro Mazzoleni non può esimersi dal concedere il rigore con annessa ammonizione del polacco. Sul dischetto va ancora Niang (già in errore con il Crotone), ma la sua conclusione, angolata ma forse non abbastanza potente, è ben deviata in angolo dal portiere romanista, giustamente abbracciato dai compagni ed osannato dal pubblico, ieri tornato piuttosto numeroso sugli spalti.

La ripresa si avvia sulla stessa falsa riga del primo tempo ma al 17’ Nainggolan, dopo un paio di tentativi di Perotti, spezza l’equilibrio: il belga è bravissimo a controllare il pallone con eleganza, e poi, dai venti metri, fa partire un sinistro a giro molto preciso sul quale Donnarumma, forse in leggero ritardo, non riesce ad arrivare. E’ la rete che decide il match ed è significativo che la realizzi uno dei migliori in campo.

Il Milan non riesce a rialzare la testa, nonostante i cambi di Montella e la Roma controlla piuttosto agevolmente fino al triplice fischio, che manda in visibilio l’Olimpico con la testa già alla serata di sabato, quando la febbre da scudetto sarà davvero alta!

SPALLETTI - "È stata una partita durissima, portata a casa con sofferenza. Questo perché abbiamo trovato un Milan forte, che siederà al tavolo dei grandi e che sarà con noi fino alla fine. Noi siamo stati bravi nella ripresa, caparbi, disponibili e quadrati nel fare una partita di forza muscolare. Certo, ci è mancata un po' di qualità e un po' di ritmo, ma è stato un incontro con continui ribaltamenti di fronte e abbiamo coperto molta distanza facendo parecchia fatica. La squadra ha concesso ancora molto poco al di là del rigore e ed è da due partite che non prendiamo gol. Questo conta".

ROMA-MILAN 1-0

MARCATORE: Nainggolan al 17' s.t..

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Bruno Peres (dal 42' s.t. El Shaarawy), Nainggolan, Perotti; Dzeko (Alisson, Greco, Seck, Juan Jesus, Vermaelen, Mario Rui, Spinozzi, Gerson, Iturbe). All. Spalletti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abete, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic (dal 39' s.t. Honda), Locatelli, Bertolacci (dal 21' s.t. Mati Fernandez); Suso, Lapadula (dal 27' s.t. Luiz Adriano), Niang ( Gabriel, Plizzari, Gomez, Antonelli, Zapata, Poli, Vangioni, Sosa, Ely). All. Montella.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.

NOTE: spettatori 41.841, incasso 1.717.205 euro. Ammoniti: Pasalic, Paletta e Rüdiger per gioco scorretto. Angoli: 7-3. Recuperi: 3' p.t., 3' s.t.