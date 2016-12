Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

Continua la legge dello Stadium: per la sesta volta su sei la Roma esce battuta dal fortino bianconero, al termine di una partita che i giallorossi hanno cercato di mantenere viva, riuscendoci pero’ soltanto nella seconda parte della ripresa, forse pagando la formazione iniziale ed un atteggiamento non proprio azzeccato.

GARA – Spalletti infatti pur recuperando Salah, lo manda soltanto in panchina ed al suo posto, a sorpresa, schiera l’oggetto sempre più misterioso, Gerson. La Roma sembra contratta, più preoccupata di bloccare le fonti del gioco juventino che di offendere, o cercare di offendere, dalle parti di Buffon. I padroni di casa dal canto loro non si smentiscono: pressing alto e grande furore agonistico abbinato a giocate di classe, ed il premio, poi decisivo, arriva già al 14’ quando Higuain sradica la palla dai piedi di De Rossi, mette per terra Manolas con una finta e poi sbatte in porta di sinistro il goal del vantaggio. La Roma nonostante l’inizio traumatico, regge mentalmente il confronto e non molla, soprattutto grazie a Nainggolan che per grinta e determinazione si staglia sopra tutti i suoi compagni, ma a livello di occasioni da rete i capitolini non sfondano. Ad inizio ripresa Spalletti cala l’asso Salah mentre Allegri, che aveva rinunciato a Dybala, inserisce Cuadrado per l’infortunato e piuttosto evanescente Pjanic. La Roma è più propositiva ma i difensori della capolista, con Rugani in evidenza, hanno la meglio su Dzeko, mentre Perotti è meno attivo ed in palla del solito; dall’altra parte invece Mandzukic è abilissimo nel riconquistare il pallone e nello smistamento dello stesso ai compagni. Il più intraprendente è Sturaro che in due occasioni costringe Szczesny a parate strepitose che lo ergono a migliore dei suoi. E questo particolare, alla fine, dovrebbe far riflettere l’ambiente giallorosso su ciò che bisognerà fare per accorciare il gap da qui alla partita di ritorno….

SPALLETTI – Da questa gara usciamo malissimo nonostante il forcing finale; ci serviva fare risultato e ora è tutto più difficile. Loro sono stati più bravi di noi e hanno avuto più forza nei duelli individuali. Non serve a nulla sbandierare cose in settimana, bisogna farle vedere in campo. C’è mancato qualcosa nelle scelte, siamo stati un po’ arruffoni, ci hanno fatto gestire la partita ma anche con qualche affanno. Il gol si poteva evitare, si poteva fare di più.

Gerson non era stato messo lì per sfondare, per fare il Salah della situazione, ma per reggere l’impatto fisico della Juventus e di Alex Sandro. Salah è stato fermo 15 giorni, c’era il rischio che non potesse nemmeno finire la partita, El Shaarawy era un buon cambio da fare dopo aver subito l’impatto fisico della Juve. Non ha fatto male secondo me.

JUVENTUS-ROMA 1-0

MARCATORI: Higuain (J) al 14' p.t.

JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner (dal 23’ st Barzagli), Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic (dal 6’ st Cuadrado); Mandzukic, Higuain (dal 37’ st Dybala). (Neto, Audero, Benatia, Evra, Hernanes, Lemina, Asamoah, Pjaca). All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas (dal 40’ st Bruno Peres), Fazio, Emerson Palmieri; De Rossi (dal 27’ st El Shaarawy), Strootman; Gerson (dal 1’st Salah), Nainggolan, Perotti, Dzeko . (Alisson, A. Romagnoli, Juan Jesus, Seck, Vermaelen, Mario Rui, Iturbe). All. Spalletti

ARBITRO: Orsato di Schio

NOTE: spettatori 41.470, incasso di 2-201.934 euro. Ammoniti De Rossi (R), Dzeko (R), Rugani (J), Gerson (R), Alex Sandro (J), Nainggolan (R), Rudiger (R) e Sturaro (J) . Recupero: 0’pt, 4’ st.