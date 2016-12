Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

La Lazio supera la Fiorentina ed aggancia il Napoli al terzo posto ad un solo punto dalla Roma seconda; questo il responso più importante della serata di ieri che ha visto la formazione di Inzaghi brillare per più di mezzora, in un primo tempo comunque sempre controllato, e poi soffrire maledettamente nella seconda frazione quando invece ci si aspettava un calo da parte della Fiorentina, sottoposta nell’ultima settimana ad un vero tour de force, con due partite e …mezza nel giro di otto giorni.

GARA – Come lo stesso Inzaghi aveva fatto intendere in conferenza stampa, il tecnico ha rilanciato Bastos in difesa concedendo un turno di riposo a Basta in vista dell’incontro di mercoledì prossimo a Milano contro l’Inter degli ex Pioli e Candreva; Cataldi ha sostituito lo squalificato Parolo e per il resto tutto confermato. Il modulo di partenza è un 3-5-2 con Anderson e Lulic esterni larghi, ma il bosniaco, soprattutto nella prima parte quando la squadra gira per il meglio, spesso arretra sulla linea dei difensori con Bastos che scivola in posizione di terzino destro. Sousa deve fare a meno ancora di Valero, ed agli squalificati Salcedo e Badelj si aggiunge all’ultimo momento il forfait di Gonzalo Rodriguez. L’inizio è tutto di marca laziale: il primo a colpire, al 9’, è proprio il rientrante Bastos ma il suo colpo di testa è respinto con bravura da Tatarusanu. I ritmi sono alti e tra gli ospiti si distingue Bernardeschi che si rende anche pericoloso con un conclusione dalla distanza bloccata da Marchetti. Al 22’ sembra fatta per la Lazio ma Immobile, dopo un batti e ribatti, calcia alto da buona posizione. Un minuto dopo il vantaggio arriva: splendida azione sull’asse di destra con Anderson che serve Milinkovic, assistenza del serbo per Keita che in piena area controlla, si gira e con un diagonale chirurgico beffa il portiere avversario. La squadra di casa abbassa un po’ il ritmo e la Viola cerca di pungere senza troppo costrutto; nel recupero poi arriva il raddoppio che sembra poter chiudere definitivamente la contesa: serpentina vincente di Milinkovic sul centro sinistra dell’area di rigore e fallo di Tomovic che, già ammonito, viene graziato da Irrati. Sul dischetto va Biglia che realizza con un tiro forte e centrale. La ripresa si apre col botto: Cristoforo, subentrato proprio a Tomovic, entra in contatto con Biglia sul vertice dell’area e per Irrati è penalty; la conclusione di Ilicic è abbastanza forte ma non troppo angolata e Marchetti con un bel tuffo sventa in angolo. Sousa butta dentro l’ex dal dente avvelenato (con la società e con parte della tifoseria che lo fischia…) Mauro Zarate, che si da subito un gran da fare, ed al 20’ realizza la rete che riapre l’incontro, raccogliendo una corta respinta di Biglia dopo una delle numerose azioni offensive degli ospiti, in quel momento padroni del campo. Al 26’ Marchetti è pronto a deviare una bella conclusione del solito Bernardeschi che, con il numero 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio, rende merito ai suoi illustri predecessori in maglia gigliata. La Lazio resiste ma è in apnea ed al 37’ sembra capitolare: ad infilare la porta biancoceleste in mischia è Sanchez, nel frattempo scalato dal centrocampo alla difesa, ma l’arbitro annulla ed ammonisce il calciatore, reo di aver spinto la palla nel sacco con il braccio! Al 45’, mentre viene segnalato il recupero, Immobile s’invola in contropiede e serve Radu che si mantiene freddo e batte il connazionale, siglando la rete che suggella il successo laziale. Della serie: tutto bene quel che finisce bene…

INZAGHI - “Non voglio nascondermi sull’obiettivo Champions League. Siamo al terzo posto e l’abbiamo meritato sin dal primo giorno del ritiro. Abbiamo lavorato duro, riportando entusiasmo e rendendo felice la nostra gente. Adesso dobbiamo cercare di migliorarci perché secondo me abbiamo margini e possiamo crescere tanto. Tatticamente non abbiamo concesso nulla alla Fiorentina, una squadra che l’anno scorso è stata prima per un girone. Dobbiamo però pensare a qualche errore nella ripresa. Sul rigore a nostro favore, però, ci sarebbe stata anche l’espulsione di Tomovic e la partita sarebbe potuta andare via in modo più deciso e tranquillo per noi”.

FIORENTINA-LAZIO 3-1

MARCATORI: 23' Keita, 46' pt (rig.) Biglia; 19' Zarate (F), 45' st Radu

LAZIO (3-5-2): Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; Felipe Anderson (32' st Wallace), Cataldi (39' st Murgia), Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Keita (23' st Kishna). (Strakosha, Vargic, Basta, Patric, Hoedt, Lukaku, Lombardi, Luis Alberto, Rossi). All. Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic (1' st Cristoforo), De Maio, Astori, Olivera; Sanchez, Vecino; Tello (35' st Chiesa), Ilicic (14' st Zarate), Bernardeschi; Kalinic. (Lezzerini, Dragowski, Diks, Milic, Maistro, Perez, Babacar). All. Paulo Sousa.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: serata fredda, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Tomovic, Olivera, Bastos, Bernardeschi, Astori, Sanchez. Angoli: 5-5. Recupero: 3'; 4'