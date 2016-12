Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

Se tre indizi fanno una prova…il quarto rende ormai certo l’attuale livello competitivo della Lazio, che nelle sei gare contro squadre di medio-alto lignaggio ha rimediato ben quattro sconfitte, riuscendo a battere soltanto la Fiorentina all’Olimpico e a pareggiare al San Paolo contro il Napoli. Per giunta ieri sera, soltanto nel secondo tempo per la verità, la formazione biancoceleste è stata davvero sottomessa dagli avversari, mostrando una preoccupante incapacità di reazione già parzialmente palesata nel derby e nella precedente trasferta di Milano, sintomo forse di una carenza di personalità e carattere probabilmente legata alla giovane età di molti suoi componenti e dello stesso tecnico. Senza mettere in discussione quanto di buono (ed è molto) si è fatto finora, Inzaghi & co. dovranno sfruttare al meglio la sosta natalizia per cercare di colmare almeno in parte questa lacuna, altrimenti peso insostenibile per ogni tentativo di “salto di qualità”.

GARA – Pioli sostituisce gli squalificati Joao Mario e Felipe Melo inserendo il discusso Kondogbia al fianco di Brozovic e Banega alle spalle di Icardi; Inzaghi, recuperato Parolo, perde all’ultimo momento Radu ma anziché arretrare Lulic ed inserire Keita nel tridente offensivo, preferisce lasciare il bosniaco davanti, inserendo Patric sulla linea dei difensori schierati a quattro. La scelta sembra pagare perché la Lazio assume subito il comando delle operazioni e sfiora il vantaggio al primo minuto con Immobile che, servito da Anderson, imprendibile nel primo tempo sulla destra, sfodera un diagonale preciso, ma non troppo potente, sul quale Handanovic si allunga e riesce a respingere, coadiuvato da Murillo che impalla la ribattuta di Lulic. I biancocelesti sono padroni in mezzo al campo, con Milinkovic e Biglia che riescono senza troppi affanni ad interrompere le trame avversarie e rilanciare l’azione. Al 19’ si ripete lo scenario d’inizio gara: spunto irrefrenabile di Anderson e palla per Immobile; conclusione diagonale del centravanti e Handanovic si salva. Poi il numero 10 brasiliano si mette in proprio: attraversa tutta l’area interista con la palla al piede ma conclude un po’ debolmente e D’Ambrosio riesce ad intercettare in angolo. I padroni di casa provano ad alzare la testa ma arriva solo una conclusione innocua di Brozovic al 31’. L’impressione è che la Lazio abbia il goal “in canna” ma al 45’ il fischio arbitrale manda le squadre al riposo sul pari a reti bianche. Nella ripresa la musica cambia di colpo. I nerazzurri sono più convinti e dopo un primo tentativo di Icardi passano: al 9’ Banega soffia la palla a Milinkovic e spara un missile che brucia le mani a Marchetti e finisce in porta. La Lazio accusa terribilmente lo svantaggio ed al 12’ subisce il raddoppio che di fatto chiude il match: D’Ambrosio dalla destra coglie di sorpresa la retroguardia laziale ed Icardi anticipa nettamente De Vrij, indirizzando di testa alle spalle del portiere biancoceleste. Solo ora entra Keita per Patric ed il senegalese sfiora subito il goal che riaprirebbe la sfida; serpentina e tiro sul primo palo che trova sempre pronto Handanovic. Al 20’ Icardi decide che non è il caso di rischiare e con la complicità di Marchetti, che non trattiene la sua non irresistibile conclusione, insacca il definitivo 3-0, meritato, se vogliamo, ma assolutamente impensabile al 45’. Il centravanti argentino coglie anche una traversa, mentre Lombardi, subentrato a Lulic, trova l’ennesima parata del portiere interista, senza dubbio vero fattore decisivo nella vittoria della squadra di Pioli che, a distanza di qualche mese, si prende una bella rivincita sulla sua ex squadra.

INZAGHI - “A parer mio abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma purtroppo non siamo riusciti a fare gol e nel calcio è quello che conta. Una squadra come la nostra non può permettersi di prendere 3 gol in 12 minuti. Non è possibile. L’approccio nel secondo tempo è una cosa da rivedere. Il primo tempo invece meritavamo di chiuderlo in vantaggio, ma loro grazie ad Handanovic sono riusciti a non subire reti. Abbiamo preso 3 gol in 18 partite nei primi tempi e 16-17 nei secondi. E’ un dato da prendere in considerazione. Certe cose non possono più accadere altrimenti non faremo mai il salto di qualità".

INTER-LAZIO 3-0

Marcatori: Banega al 9' s.t.; Icardi al 12' s.t. e al 20' s.t.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi (Nagatomo al 18' s.t.); Brozovic, Kondogbia; Candreva (Gabigol al 41' s.t.), Banega (Palacio al 29' s.t.), Perisic; Icardi. (Carrizzo, Yao, Andreolli, Ranocchia, Santon, Gnoukouri, Biabiany, Eder)

All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Wallace, Patric (Keita al 14' s.t.); Parolo, Biglia (Cataldi al 36' s.t), Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic (Lombardi al 27' s.t.). (Strakosha, Vargic, Hoedt, Bastos, Murgia, Kishna, Luis Alberto, Djordjevic.)

All. Inzaghi

NOTE:Ammoniti: Ansaldi (I) al 12' s.t.; Anderson (L) al 13' s.t.; Lulic (L) al 18' s.t.; Miranda (I) al 31' s.t.

Recuperi: 3' s.t.