Capodanno al Teatro degli Audaci con "RUMORS"

All’Olimpico non ce n’è per nessuno; la Roma inanella la nona vittoria consecutiva casalinga ed approfittando del rinvio delle gare di Milan e Juventus e dei passi falsi di Napoli e Lazio, si gode una classifica bellissima, augurando al meglio le buone Feste a tutti i propri sostenitori.

GARA – Spalletti stavolta vara una Roma più consona, senza improvvise e forse “avventate” sorprese; Gerson resta in panchina (con Perotti) e sulle fasce a fare da supporto a Dzeko ci sono Salah ed El Shaarawy; Peres copre la fascia destra con Emerson dirimpettaio dalla parte opposta e la coppia Strootman – Nainggolan a fare legna nel mezzo. Un 3-4-3 molto efficace e redditizio al quale Maran, con parecchie assenze sul groppone, frappone un 4-3-1-2 con Birsa particolarmente propenso ai ripiegamenti difensivi. La partita segue il previsto sviluppo: Roma all’attacco e Chievo a limitare i danni senza disdegnare qualche puntata dalle parti di Szczesny.

All'11’ Peres serve Dzeko che però nella circostanza non è abbastanza preciso; ancora Peres da corner per El Shaarawy che inaugura la sua felice serata con un bel tiro al volo che impegna Sorrentino in angolo. Poi è Salah, per due volte a fallire la rete servito prima da Emerson e poi dal solito Peres, abilissimo nell’offendere quanto in difficoltà nella fase opposta. De Guzman fa le prove generali al 22’ mettendo di poco a lato su iniziativa di Birsa contrastata da Fazio (molto meglio di Vermaelen apparso ancora in ritardo di condizione). La Roma insiste ed in pochi minuti Sorrentino deve arrangiarsi sui tentativi di Nainggolan (ieri capitano) e Dzeko, mentre Peres coglie il palo esterno su calcio piazzato. All’improvviso, al 37’, passa il Chievo: Izco centra dalla destra e De Guzman anticipa un Peres chiaramente in ritardo con un colpo di testa che supera l’inoperoso Szczesny. L’Olimpico tiene il fiato sospeso ma solo per poco: al secondo minuto di recupero El Shaarawy sfodera una punizione perfetta con il pallone che bacia l’interno del palo alla destra di Sorrentino e si spegne in rete. Nella ripresa i giallorossi impiegano 7’ a piegare la resistenza clivense e mettere la gara nella direzione desiderata e meritata vista la mole di gioco profusa: iniziativa del “faraone” sulla sinistra che genera un “flipper” nell’area ospite, il pallone alla fine arriva a Dzeko che, in posizione regolare, da due passi deposita in porta. I veronesi accusano il colpo e nonostante i cambi operati da Maran no hanno la forza di reagire. La Roma invece insiste e sfiora la terza rete al 30’ con il centravanti bosniaco che prima colpisce il palo e poi sbaglia su cross del solito Peres. Ancora El Shaarawy ed il cannoniere romanista ci provano al 37’ e 38’ mentre all’ultimo minuto del tempo regolamentare è Perotti a fallire il gol della sicurezza. Al 47’ tuttavia l’argentino si esibisce nel suo pezzo forte: il calcio di rigore (che si era procurato lui stesso costringendo al fallo l’ingenuo Costa), chiudendo in bellezza un 2016 comunque di alto livello per la compagine capitolina, sia pure privo di trofei e con il rimpianto del preliminare col Porto sempre acceso.

SPALLETTI - "È stata una vittoria meritata, la squadra ha macinato dal primo all'ultimo minuto. Grande partita, grande intensità e grandi meriti. Era una gara a rischio per il k.o. contro la Juve e per le vacanze imminenti. Ma i ragazzi sono rimasti concentrati. Qui è casa nostra ed è difficile fermarci; abbiamo un pubblico fantastico. Sono andato sotto la curva per ringraziare i tifosi che ci sostengono sempre. Il mio rinnovo non è un problema, l'importante è che la Roma vinca. Quando firmo? Sene parla a fine stagione".

ROMA-CHIEVO 3-1

MARCATORI De Guzman (C) al 37', El Shaarawy (R) al 46' p.t.; Dzeko (R) al 7', Perotti (R) al 47' s.t.

ROMA (3-4-3): Szczesny; Rudiger, Fazio, Vermaelen; Peres, Strootman, Nainggolan, Emerson; Salah (dal 37' s.t. Perotti), Dzeko (dal 45' s.t. Iturbe), El Shaarawy. (Alisson, Crisanto, Jesus, Seck, Mario Rui, Pellegrini, Spinozzi, Gerson, Totti). All. Spalletti.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Izco (dal 41' p.t. Costa), Dainelli, Gamberini, Frey; Rigoni, Radovanovic, De Guzman; Birsa (dal 14' s.t. Bastien); Meggiorini, Inglese (dal 30' s.t. Pellissier). (Confente, Bressan, Spolli, Parigini, Kiyine, Floro Flores, Depaoli). All. Maran.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

NOTE: spettatori paganti 6.419, incasso di 291.655 euro. Abbonati 18.639, quota di 461.214 euro. Ammoniti Dainelli e Rigoni per gioco scorretto. Tiri in porta 10 (due palo)-2. Tiri fuori 12-1. Angoli 9-1. In fuorigioco 3-2. Recuperi: 2' pt, 3' st.