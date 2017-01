Al Museo Barracco i segreti delle Piramidi

Una Roma tosta, “cazzuta” per dirla alla Spalletti, espugna il non facile terreno di Marassi dove, sponda rossoblù, avevano lasciato le penne in parecchi, Juventus compresa. La formazione capitolina ha raccolto i tre punti con merito, anche se il tabellino, “sporcato” soltanto dall’autorete di Izzo, la dice lunga sulla fatica che i giallorossi hanno dovuto sostenere per ottenere il risultato. Alle viste ora un’altra trasferta insidiosa, quella di Udine, per la quale servirà una Roma altrettanto concentrata e determinata ma anche più cinica nello sfruttare le occasioni.

GARA – Spalletti recupera Manolas solo per la panchina e rilancia J. Jesus dal primo minuto nella difesa a tre con il sempre più autoritario ed affidabile Fazio e Rudiger; Peres a destra ed Emerson sulla corsia opposta completano il centrocampo che ha in Nainggolan l’uomo più avanzato alle spalle di Perotti e Dzeko. Juric, privato dal mercato e dal giudice sportivo di Pavoletti, Veloso e Rincon, appronta una formazione tutta sostanza con il tridente giovane formato da Simeone, Ocampos e Ninkovic. Il primo affondo è per i padroni di casa che con Laxalt impegnano immediatamente Szczesny, alla lunga migliore in campo della sua squadra. Subito dopo la risposta giallorossa è affidata a Dzeko che trova pronto Perin; il giovane portiere genoano nell’occasione s’infortuna gravemente al ginocchio sinistro ed è costretto a lasciare il campo a Lamanna. Le due squadre si affrontano a viso aperto, la partita è gradevole e le occasioni si alternano da una parte e dall’altra. Al 36’ la Roma sblocca: Peres calcia al volo dopo una corta respinta della difesa rossoblù e la sfera incoccia sul ginocchio di Izzo terminando in fondo al sacco. Il Genoa non ci sta e tre minuti dopo è Ninkovic ad avere sul piede la palla del pareggio ma Szczesny si oppone con grande istinto e prontezza di riflessi. Nella ripresa, come logico, i padroni di casa prendono in pugno l’iniziativa ma la difesa romanista regge bene l’urto e la chance più importante per segnare capita a Dzeko che al volo coglie il palo su perfetto servizio del solito Nainggolan. Il bosniaco fallisce un’altra buona opportunità sparacchiando fuori con il sinistro e poi, proprio allo scadere, è nuovamente Szczesny a salire sugli scudi deviando in angolo una bellissima girata di Ocampos. E’ l’ultimo squillo di una gara maschia (6 ammoniti totali ed un rigore reclamato per parte), vinta dalla squadra più forte e, per una volta, più fortunata.

SPALLETTI – “Questa Roma è cazzutissima . Abbiamo fatto una grandissima partita sotto l’aspetto della personalità e dell’impatto fisico; tutti i piccoli difetti che avevo fatto notare ai miei, sono stati superati per vincere, per quello che è stato un successo meritato. Bisogna mantenere questo spirito, questo livello e questa forza mentale. L’impatto iniziale è stato di grandissimo livello. Avanti abbiamo fatto bene, ma non abbiamo sfruttato alcune occasioni. A Nainggolan ho chiesto di fare il trequartista e di buttarsi a destra. Emerson e Peres, grande partita, soprattutto Peres che ha accorciato e attaccato tutti. La mia dichiarazione sulla Juventus? Io direi che andrei anche al Crotone, se me lo chiedeste. Solo in una non andrei, ed è facile immaginare quale sia..."

GENOA-ROMA 0-1

MARCATORI: aut. Izzo al 36' p.t.

GENOA (3-4-3): Perin (Lamanna dal 9' pt); Izzo, Burdisso, Muñoz; Lazovic (Pinilla dal 32' st), Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic (Edenilson dal 17' st), Simeone, Ocampos. (Zima, Gentiletti, Biraschi, Fiamozzi, Quaini, Orban, Beghetto, Morosini, Pandev). All. Juric

ROMA (3-4-1-2): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Jesus; Bruno Peres (Manolas dal 40' st), De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Nainggolan (Paredes dal 43' st), Dzeko, Perotti (El Shaarawy dal 33' st) (Alisson, Lobont, Mario Rui, Seck, Gerson, Tumminello, Totti). All. Spalletti.

NOTE Ammoniti Cofie (G), Rudiger (R), De Rossi (R), Strootman (R), Ocampos (G), Fazio (R).