Al Museo Barracco i segreti delle Piramidi

La Lazio di Inzaghi prende alla lettera il motto dei suoi tifosi “non mollare mai” e come già avvenuto col Bologna (in quel caso fu un pareggio), ottiene il risultato all’ultimo minuto, ritrovando il suo bomber, Immobile, a secco da oltre due mesi. Il successo, va detto, è ampiamente meritato per la mole di gioco e le occasioni create, ma ormai le speranze di superare il muro eretto dalla squadra di Nicola sembravano davvero ridotte al lumicino. Legittima quindi la gioia del centravanti napoletano che con 10 reti realizzate chiude al meglio un girone di andata quasi da record per i biancocelesti che avevano superato quota 37, negli ultimi anni, soltanto nel primo anno di Petkovic quando “girarono” a 39, vanificando poi nel ritorno gran parte della dote raccolta nella prima metà della stagione. Compito di Inzaghi e del suo giovane gruppo mantenere quanto di buono fatto intravedere finora, per centrare e magari andare oltre l’obbiettivo minimo fissato ad inizio campionato…

GARA – Senza i suoi laterali d’attacco titolari (Anderson e Lulic squalificati, Keita in Coppa d’Africa), il tecnico piacentino opta per la coppia Lombardi – Luis Alberto ai fianchi di Immobile; dietro spazio ad Hoedt, con Wallace e Bastos lasciati in panchina. Nicola risponde con Festa per lo squalificato Cordaz tra i pali, e preferisce Sampirisi e Stoian a Rosi e Palladino. L’inizio gara provoca qualche sbadiglio all’infreddolito pubblico dell’Olimpico. La Lazio, logicamente, fa la partita ma gli ospiti si chiudono bene, pressano il portatore di palla e sfruttano al meglio le difficoltà dei biancocelesti, che con un Biglia in scarsa vena e senza i guizzi e gli strappi di Anderson e Keita trovano raramente la superiorità numerica. Quando Lombardi e Luis Alberto cominciano a carburare, le cose cambiano: al 16’ lo spagnolo si muove bene sulla sinistra e con un bel lancio pesca il “ragazzino” dalla parte opposta: tocco volante e rete che però l’incerto Maresca annulla per un fuorigioco tutto da verificare. Al 23’ comincia il duello Immobile - Festa; diagonale mancino della punta e deviazione in angolo del portiere. Al 30’ iniziativa di Lombardi che contrastato da Stoian finisce a terra: dentro o fuori dall’area? Per Maresca è rigore ma Biglia, tanto per confermare il suo periodo buio, scaglia un bolide che quasi piega la traversa, tornando però mestamente in campo! La Lazio non sembra accusare il colpo ed un minuto dopo costringe ancora Festa agli straordinari con una volée di Parolo. Al 36’ il primo brivido per i padroni di casa: conclusione ravvicinata di Falcinelli e paratone di Marchetti che salva il risultato. Al 39’ è ancora Luis Alberto, apparso un po’ fragilino ma comunque con buona tecnica e discrete idee, a servire Parolo, che in diagonale costringe Festa all’ennesimo intervento. Poi un batti e ribatti ed una mischia che lasciano inalterato il punteggio. Nella ripresa Nicola tenta la carta Palladino mentre i laziali perdono un po’ di smalto ed arrivano con meno efficacia dalle parti del portiere avversario. Al 24’ il Crotone fa davvero gelare i presenti: contropiede ficcante e rete di Rohden annullata dall’arbitro su segnalazione del segnalinee; il fuorigioco, se c’è, è davvero millimetrico e fosse sfuggito nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo. Inzaghi le prova tutte e butta dentro prima Kishna per lo stanco Alberto, e poi Cataldi per l’opaco Biglia; Milinkovic, tra i migliori, continua a lottare su ogni pallone al pari di Immobile che, al 40’ si vede respingere dal solito Festa una botta che sembrava destinata in fondo al sacco. Entra anche il bomber della Primavera, Rossi, ma il protagonista è proprio il centravanti titolare che al 90’ esatto raccoglie un maldestro rinvio di Martella e fredda Festa, costretto stavolta alla resa. Poi la corsa sotto la curva e lo spogliarello liberatorio dopo tanta attesa e sofferenza: un tipico modo “laziale” per festeggiare, con un giorno di anticipo, i 117 anni della Polisportiva più grande d’Europa.

INZAGHI - “15 calci d’angolo a zero. 18 tiri a uno: quella di oggi è una vittoria meritata, anche se andava conquistata prima. Poi è ovvio che se sbagli qualche gol e un rigore le partite si fanno più complicate. Immobile? Non l’abbiamo ritrovato perché non l’abbiamo mai perso. Per noi è stato sempre importante. Rossi? Sono contento del suo esordio: ora se vorrà ancora giocare qualche volta, dovrà dare il massimo per cercare di mettermi in difficoltà. Luis Alberto e Lombardi anche hanno fatto bene, ma oltre ai singoli voglio dire che comunque io sono soddisfatto dei ragazzi. Biglia involuto perché pensa al mercato? No, è il nostro capitano. Per noi lui è un calciatore importantissimo e lo sarà sempre. I rigori non li sbaglia solo chi non li batte”.

LAZIO-CROTONE 1-0

RETE: Immobile (L) al 45' st.

LAZIO: Marchetti; Basta, De Brij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia (Cataldi dal 36' st), Milinkovic-Savic; Lombardi (Kishna dal 32' st), Immobile, Luis Alberto (Rossi dal 36' st). A disp. Strakosha, Vargic, Wallace, Patric, Bastos, Leitner, Prce. All. Inzaghi

CROTONE: Festa; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Martella (Nwankwo dal 47' st); Rohden, Crisetig, Barberis, Stoian (Palladino dal 6' st); Falcinelli, Trotta (Rosi dal 36' st). A disp. Salzano, Nalini, Capezzi, Viscovo, Suljic, Cojocaru, Dussenne, Gnahore. All. Nicola

ARBITRO: Maresca di Napoli.

NOTE: al 31' pt Biglia (L) calcia un rigore sulla traversa. Ammoniti Lombardi (L), Festa (C), Rohden (C), Immobile (L).