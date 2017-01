Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

La Roma ha imparato la lezione: pochi fronzoli e tanta sostanza. Anche ad Udine la formazione giallorossa non incanta, pur giocando un’ottima gara e meritando i tre punti, rischia qualcosa ma conduce il gioco a suo piacimento, indirizzandone i ritmi ai suoi voleri; dimostra insomma di essere una Squadra con la “s” maiuscola, finalmente consapevole della propria forza, capace di amministrarla e sfruttarla nei momenti decisivi della contesa. La sconfitta della Juventus nel posticipo serale non dovrebbe far altro che accrescerne la “cattiveria” agonistica e la convinzione di poter aspirare a qualcosa di più di quanto finora raccolto nelle stagioni precedenti.

GARA – All’annuncio delle formazioni non ci sono sorprese: Spalletti e Delneri confermano i propositi della vigilia; il tecnico toscano poi ha quasi le scelte obbligate dovendo rinunciare a vario titolo a Salah, De Rossi e Rudiger oltre ai lungodegenti, tanto che al suo fianco, in panchina, siedono anche alcuni giovani di belle speranze. La Roma prende subito di petto la gara e nei primi minuti va ripetutamente vicina al vantaggio: al 5’ El Shaarawy, servito da Nainggolan, costringe subito Karnezis ad un grande intervento, ed al 12’ realizza il punto poi rivelatosi decisivo: Peres cede il pallone a Strootman, forse il migliore in campo ieri, che scodella in verticale per Nainggolan; il belga calcia al volo e fulmina il portiere avversario. Gol bellissimo e meritato. L’Udinese sbanda ed i giallorossi sfiorano due volte il raddoppio con Dzeko; al 16’ il bosniaco ci prova con il sinistro e poi, due minuti dopo, impallina i piccioni del Friuli, calciando alle stelle un penalty concesso da Damato per un tocco di mani di Faraoni. A questo punto i padroni di casa si scuotono mentre la Roma cala un po’ l’intensità e paga anche la sopraggiunta abulia depressiva del suo centravanti, vistosamente fuori giri dopo l’errore dal dischetto. Al 22’ grande riflesso di Szczesny su colpo di testa di Felipe e poi sulla ribattuta di De Paul. L’argentino ci riprova al 27’ ma il portiere romanista cala ancora la saracinesca. In chiusura è Fazio a sventare su Thereau e poi ad intervenire in maniera efficace, e secondo Damato anche regolare, su Zapata che chiede inutilmente il rigore. Nella ripresa Dzeko fallisce ancora il bersaglio all’8’ ed al 18’ arriva anche il momento di Totti, alla sua prima presenza nel nuovo anno (e con questo sono 25 a partire dal 1993). Il capitano non si fa pregare ed entra subito nel vivo, servendo a Nainggolan il pallone per mettere in sicurezza il risultato, ma il belga stavolta non è preciso. Poi Dzeko perde il duello con se stesso: in pochi minuti infatti fallisce ben tre volte la possibilità di chiudere il match; ed in un paio di circostanze i suoi interventi sono così goffi da ricordare le peggiori prestazioni dello scorso campionato. L’ultimo sussulto per i padroni di casa arriva ancora da parte di De Paul che serve Thereau ma ancora una volta il portiere polacco della Roma dice di no!

SPALLETTI - "Dzeko? So che giocatore è: ogni tanto è un giocatore molle, io glielo dico. Se gli capitano quattro palle gol, deve buttarne dentro cinque; se ne butta dentro solo due, significa che pecca di cattiveria. Dovrebbe esprimere sempre qualcosa di più del suo massimo, altrimenti non va mai oltre a un carattere che va stimolato sempre. Per quello a volte non gli dico bravo nemmeno quando fa due gol. Ad un certo punto ho cambiato El Shaarawy con Totti perché anche se Stephan ha fatto una buona partita c’era da gestire un po’ di più la palla, entrando nell’ordine di idee di farli faticare se la vogliono prendere loro. Siamo andati a perderla troppe volte. Ho messo Totti perché lui è maestro in questo, scarica di responsabilità la squadra. Sotto l'aspetto della mentalità abbiamo fatto dei passi avanti importanti, mantenendo anche la qualità. Se avessimo subito il pareggio i due punti persi sarebbero stati pesantissimi. Anche oggi i miei giocatori sono stati tosti: hanno dettato subito la legge di chi vuole portare a casa il risultato con forza. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo ragionato da squadra matura. Ma la vittoria è meritata. Abbiamo trovato gli equilibri con questi tre difensori centrali forti fisicamente, poi però c’è bisogno che partecipino di più alla costruzione del gioco, per creare superiorità a centrocampo. Ci vuole un pizzico in più di iniziativa".

UDINESE-ROMA 0-1

MARCATORI Nainggolan (R) al 12' pt

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (dal 29' s.t. Ewandro), Jankto (dal 7' s.t. Perica); De Paul, Zapata (dal 24' s.t. Hallfredsson), Thereau. (Scuffet, Perisan, Angella, Ali Adnan, Heurtaux, Santana, Balic, Matos). All. Delneri.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Peres, Strootman, Paredes, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy (dal 18' s.t. Totti); Dzeko. (Alisson, Lobont, Vermaelen, Seck, Mario Rui, Gerson, Frattesi, Tumminello). All. Spalletti.

ARBITRO: Damato di Barletta.

NOTE: Dzeko ha calciato alto un rigore al 18' pt. Ammoniti Juan Jesus, Felipe e Fofana per gioco scorretto. Tiri in porta 4-5. Tiri fuori 1-6. Angoli 4-7. In fuorigioco 0-4. Recuperi: 0 pt, 3' st.