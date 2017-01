Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

Vincere in rimonta non è mai una cosa banale; ma farlo contro la temibile Atalanta di questi tempi lo è ancora meno. La Lazio ha dovuto faticare come e più del previsto per superare l’ostacolo nerazzurro che Gasperini aveva sapientemente preparato, cercando l’ennesima impresa di una stagione fin qui da incorniciare per la formazione bergamasca. Ma la Lazio, come già dimostrato in altre circostanze, è dura da superare, specie contro formazioni alla “sua portata” e con grinta e determinazione è riuscita a ribaltare una situazione resa ancora più complicata anche dall’espulsione di Simone Inzaghi da parte di un direttore di gara, il figlio d’arte Pairetto, che sembra aver ereditato dal genitore soltanto gli aspetti meno nobili del suo carattere. Per la Lazio, domenica a pranzo allo Juventus Stadium, contro una formazione superiore e per giunta ferita nell’orgoglio, sarà una vera e propria prova di maturità, forse impossibile da superare ma da affrontare con lo stato d’animo sereno di chi, in fondo, ha ben poco da perdere.

GARA – Inzaghi opta stavolta per un 3-4-2-1 che vede Bastos rientrare in difesa in luogo di Hoedt, Anderson e Lulic larghi sulle fasce e Milinkovic e Luis Alberto a fungere da spalla per Immobile. Gasperini manda in campo la migliore formazione possibile stante le defezioni di Kessie, in coppa d’Africa al pari del laziale Keita, e di Gagliardini, ceduto in settimana all’Inter. I biancocelesti sembrano in palla ed immobile sfiora subito il goal con una bella conclusione di poco a lato. Gli ospiti non si limitano ad assistere e Gomez in diagonale spaventa Marchetti. Al 14’ Luis Alberto, in leggera flessione rispetto alla bella prestazione di domenica scorsa, fa la miglior cosa della sua partita liberandosi in un fazzoletto e scheggiando in diagonale il palo alla destra dell’ex Berisha che devia quel poco necessario ad evitare il peggio. La formazione di Gasperini è compatta, pressa a tutto campo e copre gli spazi in maniera egregia, irretendo i laziali che faticano, nonostante la buona lena profusa, a creare spunti pericolosi. Al 21’ anzi è proprio l’Atalanta a rompere l’equilibrio: Freuler da destra serve Petagna, liberissimo in area per un lampante errore di piazzamento di Bastos e compagni, ed il centravanti ex Milan batte Marchetti con un diagonale preciso e potente. La Lazio a questo punto entra in difficoltà mentre gli ospiti aumentano il ritmo e sembrano riuscire a controllare la gara. Al 46’ però, con Inzaghi già in tribuna per proteste nei confronti dell’arbitro e del quarto uomo, arriva il pari: Lulic, solito faticatore un po’ arruffone ma spesso decisivo, pennella un cross al bacio per il testone di Milinkovic che surclassa i rivali e la sbatte prepotentemente in porta. Nella ripresa sono gli orobici a farsi vivi per primi nell’area avversaria ma Kurtic da buona posizione fallisce la mira; all’8’ è Gomez a sfiorare il vantaggio costringendo Marchetti ad un difficile intervento da terra. A questo punto i tecnici biancocelesti (Inzaghi in tribuna e Farris in panchina) operano il cambio decisivo: fuori Luis Alberto, calato vistosamente, e dentro Patric. Lo spagnolo, oltre ad avere l’argento vivo addosso, consente alla Lazio di tornare a 4 in difesa, con conseguente avanzamento di Anderson, libero da compiti di ripiegamento. La manovra migliora sensibilmente ed anche se non arrivano chiare occasioni, la sensazione che la gara possa cambiare è netta e si concretizza al 23’: incursione di Immobile ostacolata da Berisha in modo irregolare e calcio di rigore che lo stesso centravanti, scavalcando evidentemente Biglia nelle gerarchie dopo l’errore della settimana scorsa, realizza con freddezza. Poco dopo Anderson si esibisce in uno dei suoi tipici show ma Biglia non è pronto alla conclusione, mentre al 40’ è Milinkovic a sciupare clamorosamente la terza rete, senza per questo perdere la palma di migliore in campo. Nel frattempo Pairetto ha allontanato anche un inviperito Gasperini mentre le squadre, a seguito di ulteriori cambi, hanno mutato anche i loro assetti tattici in campo. Il recupero sembra non terminare mai, ma poi arriva l’agognato triplice fischio ed i padroni di casa possono gioire per un successo faticoso ma conquistato con merito.

INZAGHI - "Credo che sia una vittoria meritata contro una buonissima squadra. Loro hanno fatto gol al primo tiro in porta, la gara si è messa in salita ma alla fine credo che la vittoria sia meritata. L’Atalanta è sicuramente un avversario che si farà rispettare da tutti. L’espulsione? Io non ho detto niente di offensivo al quarto uomo; l’espulsione è stata del tutto immeritata. Sono però cose che capitano, mi dispiace anche per l’espulsione di Gasperini. Ad Immobile ho detto di stare tranquillo anche nel periodo nel quale non segnava, perché comunque aveva sempre tante occasioni e prima o poi i gol sarebbero arrivati come è accaduto. Lui con Biglia è il nostro rigorista, a seconda del momento si valuta".

LAZIO-ATALANTA 2-1

MARCATORI: Petagna al 21' p.t., Milinkovic-Savic al 46' p.t., Immobile (rig.) al 23' s.t..

LAZIO (3-4-2-1): Marchetti; Bastos, de Vrij, Radu; Felipe Anderson (dal 36' s.t. Wallace), Biglia, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto (dal 10' s.t. Patric); Immobile (dal 41' s.t. Djordjevic). (Strakosha, Vargic, Patric, Basta, Hoedt, Lukaku, Murgia, Leitner, Kishna, Lombardi). All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Masiello, Caldara, Zukanovic (dal 33' s.t. D'Alessandro); Conti, Konko (dal 28' p.t. Grassi), Freuler, Spinazzola; Kurtic (dal 29' s.t. Paloschi), Petagna, Gomez. (Gollini, Mazzini, Toloi, Bastoni, Suagher, Melegoni, Migliaccio, Raimondi, Pesic). All. Gasperini.

ARBITRO: Pairetto di Torino.

NOTE: ammoniti Immobile (L), Parolo (L), Lulic (L), Biglia (L), Milinkovic-Savic (L), Conti (A) e Grassi (A). Espulsi gli allenatori Inzaghi (L) e Gasperini (A)