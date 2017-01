Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

Sarà la Lazio, come prevedibile alla vigilia, a sfidare l’Inter a San Siro, il 31 gennaio in gara unica, per i quarti di finale della Coppa Italia. I biancocelesti si sono imposti per 4-2 sul Genoa al termine di una partita godibile dal punto di vista dello spettacolo, e che la Lazio ha di fatto dominato per lunghi tratti, subendo però nei 10-15 minuti di “distrazione” a cavallo tra i due tempi, la rimonta degli ospiti, in grado così di riaprire il risultato e creare un po’ di suspense in merito alla qualificazione.

GARA – In barba alle dichiarazioni rilasciate nei giorni immediatamente precedenti alla contesa, sia Inzaghi sia Juric fanno massiccio ricorso al turnover; il tecnico biancoceleste in particolare cambia totalmente il reparto difensivo, portiere compreso, e lascia fuori anche Milinkovic ed Immobile. Il croato invece rilancia Orban tra i titolari ed in avanti schiera la coppia d’esperienza, ma con pochi minuti nelle gambe, formata da Pandev e Pinilla. La formazione di casa mette subito sotto l’avversario e dopo aver esercitato una buona pressione e sfiorato la rete in un paio d’occasioni con Lombardi e Patric, passa in vantaggio grazie a Djordjevic, che si sblocca dopo oltre 6 mesi ma non esulta, forse in polemica col pubblico che anche domenica scorsa lo ha fischiato al suo ingresso in campo. Bello nell’occasione il servizio di Anderson che però, dopo un discreto inizio, fallisce l’opportunità più clamorosa per il raddoppio, “passando” la sfera a Lamanna dagli undici metri dopo che ancora Djordjevic si era reso protagonista di un ottimo spunto provocando l’atterramento in piena area da parte di Orban. Tre minuti dopo il raddoppio arriva lo stesso: gran tiro in diagonale di sinistro da fuori area di Hoedt e palla che s’insacca, radente al terreno, sul palo opposto. E’ il 31’ e la gara sembra definitivamente chiusa. A questo punto invece si rifà sotto il Genoa ed in 4 minuti pareggia! Al 41’ è Pinilla con una conclusione spettacolare ad incastonare il pallone all’incrocio dei pali, mentre al 45’ è proprio l’ex col dente avvelenato (nei confronti della società), Pandev, a siglare il punto del 2-2 con una bella conclusione al termine di un’azione di Rigoni mal contrastata da una difesa laziale in confusione. Nel secondo tempo inizia meglio il Grifone ma Inzaghi cala gli assi: dentro Milinkovic ed Immobile e la musica cambia. Tuttavia l’occasione più ghiotta è ancora per i rossoblu che scuotono il palo alla destra di Strakosha con un tiro potentissimo di Ocampos. Al 25’ arriva lo strappo decisivo: Milinkovic stoppa di petto e spara in diagonale alle spalle di Lamanna. Rete pregevole che premia lo straordinario momento di forma del serbo, in piena maturazione tecnico - tattica. Passano altri 5’ ed Immobile, servito da Lukaku, scaccia ogni paura con un bel destro che finisce in fondo al sacco…

INZAGHI – “Dispiaceva aver chiuso il primo tempo sul 2-2. C’era molto rammarico negli spogliatoi. Un black-out di 4 minuti che non ci stava. Siamo stati bravi a rimettere tutto in sesto nella ripresa. Milinkovic Savic sta crescendo molto e sono contento. Bene Lombardi e Djordjevic, sono felice della loro prestazione. Il serbo potrebbe partire? Non lo so, io l’ho visto molto coinvolto sennò non l’avrei fatto giocare. Si è meritato questa chance e l’ha sfruttata. Mina vagante? Noi vogliamo far bene ovunque, ma il difficile viene adesso. Non siamo più una sorpresa”.

LAZIO-GENOA 4-2

MARCATORI: 20' Djordjevic (L), 31' Hoedt (L), 41' Pinilla (G), 45'pt Pandev (G); 25' Milinkovic-Savic (L), 30'st Immobile (L)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Wallace, Hoedt, Lukaku; Parolo (24'st Murgia), Biglia, Lulic; Lombardi (14'st Milinkovic-Savic), Djordjevic (11'st Immobile), Felipe Anderson. (Marchetti, Vargic, de Vrij, Bastos, Radu, Leitner, Kishna, Rossi). All. Inzaghi.

GENOA (3-4-2-1): Lamanna; Munoz, Burdisso, Orban (28'st Gentiletti); Lazovic, Cofie, Rigoni (40'st Ntcham), Laxalt; Pandev, Ocampos (21' st Ninkovic); Pinilla. (Rubinho, Zima, Edenilson, Izzo, Brivio, Morosini, Cataldi, Beghetto, Taarabt). All. Juric

ARBITRO: Damato di Barletta

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Al 28'pt Lamanna para un rigore a Felipe Anderson. Ammoniti: Patric, Lulic, Rigoni, Gentiletti. Angoli: 8-5. Recupero: 1' pt, 3' st