Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

La Roma vola ai quarti di Coppa Italia, o meglio in semifinale, considerando che il prossimo ostacolo sulla strada dei giallorossi, sempre in gara unica e nel fortino dell’Olimpico, sarà il Cesena, unica cadetta ancora in corsa tra le “magnifiche otto”. La vittoria di ieri sera è stata quasi imbarazzante per la nettissima superiorità mostrata dai calciatori romanisti nei confronti della Sampdoria scesa in campo con l’etichetta di vittima sacrificale ben stampata in testa. Per la Roma si è trattato dell’undicesima vittoria su undici sul proprio terreno di gioco e del terzo successo consecutivo nel nuovo anno.

GARA – Spalletti dimostra di volere vincere senza troppi patemi schierando una formazione molto simile a quella base; dentro Mario Rui, finalmente all’esordio in maglia giallorossa; dei titolarissimi restano fuori Szczesny, Perotti, Strootman e Manolas; Giampaolo invece (e per noi paradossalmente vista la situazione tranquilla dei doriani in campionato) usa massicciamente il turnover inserendo anche l’esordiente Bereszynski ed il poco utilizzato Budimir. Nonostante questo la Samp parte meglio ed al 3’ minuto sfiora il goal con una bella conclusione di Muriel che coglie il palo alla destra di Alisson. Gli ospiti non sfruttano a dovere l’iniziale difficoltà della Roma a calarsi nella partita e ad acquisire il diverso ordine tattico impartito da Spalletti (difesa a quattro tanto per cominciare) e ne pagano lo scotto quando finalmente Paredes esce dal guscio e con un gran tiro scuote la traversa ed il morale dei suoi. I padroni di casa iniziano a macinare gioco e chiudono i doriani nella loro metà campo; cominciano a fioccare le occasioni ed arriva anche il vantaggio: al 39' El Shaarawy sbaglia l'imbucata, e sulla corta respinta di Silvestre arriva Nainggolan che calcia al volo con potenza e precisione centrando l’angolino alto alla sinistra dell’incolpevole Puggioni. La Roma si esalta, non molla la presa e sfiora il raddoppio in altre tre circostanze prima dell’intervallo; il portiere doriano deve fare del suo meglio per mantenere in piedi il risultato. Al 2’ della ripresa arriva la seconda rete romanista: De Rossi recupera e serve El Shaarawy che a sua volta innesta Dzeko, abile col sinistro a superare Puggioni. Azione bella, semplice, lineare e soprattutto terribilmente efficace, proprio come la Roma di questi tempi. Al 10’ anche il bosniaco prende il palo mentre al 13’ è fermato dall’estremo difensore doriano che devia in angolo. Improvvisamente Budimir, facilitato da un errore grossolano di Fazio, altrimenti irreprensibile, calcia sul fondo il pallone del possibile quanto immeritato pareggio e poco dopo, dall’altra parte, arriva un altro goal: Dzeko restituisce il favore ad El Shaarawy che con un perfetto pallonetto corona la sua ottima prestazione “uccellando” Puggioni. Entra anche Totti che si dimostra ispirato e perfettamente allineato al resto della squadra. La rete conclusiva, fallita più volte, arriva proprio all’ultimo soffio di partita quando Perotti scodella per Nainggolan che di testa infila la sua prima doppietta con la maglia giallorossa e consolida la sua posizione di nuovo leader, carismatico e tecnico, della formazione romanista; il fatto che non esulti più di tanto, per ora non fa preoccupare nessuno, ma è chiaro che un giocatore simile, già avvicinato in estate dai grandi clubs europei, andrebbe blindato nel più breve tempo possibile in quanto al momento difficilmente sostituibile anche arrivasse un assegno “alla cinese”…

SPALLETTI - "Nainggolan è un giocatore che sa stare in tutte le posizioni, ma ha bisogno di spazi perché è lì che riesce a rendere meglio; se segue il suo istinto di cavallo di razza ha facilità". Dzeko ho già detto che è "divino" perché è un giocatore fortissimo e perché nonostante la sua struttura, la sua altezza e la sua fisicità, ha coordinazione ed è sciolto nei movimenti: è proprio bello da vedere. Tuttavia oggi non bisogna avere tanto entusiasmo, perché la Samp nel primo tempo ci ha messo in difficoltà . Solo quando era quasi finito il primo tempo siamo riusciti a trovare le distanze giuste. Se fosse andato dentro il palo colpito da Muriel, forse avremmo vinto lo stesso, ma sarebbe diventato tutto più difficile”.

ROMA-SAMPDORIA 4-0

MARCATORI: Nainggolan al 39' p.t.; Dzeko al 2', El Shaarawy al 16', Nainggolan al 45' s.t.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Fazio, Juan Jesus, Mario Rui (dal 33' s.t. Emerson); Paredes, De Rossi; Peres, Nainggolan, El Shaarawy (dal 22' s.t. Perotti); Dzeko (dal 17' s.t. Totti). (Szczesny, Lobont, Seck, Manolas, Vermaelen, Strootman, Gerson). All. Spalletti.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Dodò (dal 33' s.t. Pavlovic); Djuricic, Cigarini, Linetty (dal 23' s.t. Praet); Fernandes; Budimir (dal 17' s.t. Schick), Muriel. (Tozzo, Krapikas, Amuzie, Pavlovic, Pereira, Torreira, Skriniar, Quagliarella). All. Giampaolo.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

NOTE - spettatori paganti 14.723, incasso di 222.114 euro. Abbonati 18.784, quota di 464.963 euro. Nessun ammonito. Tiri in porta 15 (una traversa e un palo)-3 (un palo). Tiri fuori 4-4. Angoli 13-3. In fuorigioco 4-3. Recuperi: 0' p.t., 3' s.t..