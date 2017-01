Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

Forse la trasferta di Torino, nella tana della Juventus, non era la più adeguata per valutare il processo di crescita della Lazio, ma di certo la sconfitta di ieri è stata cocente, non tanto nel risultato quanto nell’andamento della gara che ha visto la squadra biancoceleste sempre in affanno, sottomessa al ritmo ed alla volontà dei padroni di casa, incapace di reagire e di portare la benché minima offesa dalle parti di Buffon, uscito con maglia e guanti lindi e pinti al termine della contesa. A livello di classifica è una battuta d’arresto preventivabile e che ci può stare ma è chiaro che se Inzaghi & co. vorranno mantenere inalterate le giuste ambizioni coltivate nel girone di andata dovranno cambiare atteggiamento in certe gare, sia pure complicate e difficili come quella di ieri, perché il divario mostrato finora, soprattutto a livello di risultati, e spesso anche di prestazioni, contro le altre cosiddette “grandi” potrebbe alla lunga compromettere l’esito finale di un campionato che al momento risulta comunque positivo ed al di sopra delle premesse iniziali.

GARA – Sorpresa in casa Juve: privo di Marchisio, infortunatosi nelle ultime ore della vigilia, Allegri schiera una formazione altamente spericolata con un 4-2-3-1 che vede contemporaneamente in campo tutti i giocatori offensivi a sua disposizione; di contro Inzaghi non muta le impostazioni iniziali e, senza Basta, Lulic e Keita, opta per un 4-3-3 soltanto sulla carta propositivo. In effetti i biancocelesti appaiono subito spenti e privi di mordente mentre la Juve sembra assatanata e mette a ferro e fuoco l’area laziale. Al 5’ il fragile equilibrio è già spezzato: sponda di testa di Mandzukic e calcio al volo di Dybala (con Radu che copre in ritardo) che si spegne in fondo al sacco alla destra di un Marchetti non proprio irreprensibile. Il gesto tecnico dell’aregentino è comunque da applausi. La formazione ospite non rialza la testa e la capolista colpisce ancora: al 16’ è Cuadrado dalla destra a centrare forte e teso; Higuain si “beve” De Vrij e con la suola di prima intenzione infila sul primo palo. Esecuzione perfetta, Lazio al tappeto. La sensazione che se Massa d’Imperia decidesse di fischiare subito la fine non cambierebbe niente si respira nitida e non si discosta molto dalla realtà. La Lazio tenta timidamente un approccio offensivo con una conclusione di poco a lato del suo uomo migliore (o meno peggio) Milinkovic-Savic, ma Buffon appare comunque sulla traiettoria. I primi minuti della ripresa sembrano segnare una svolta; gli ospiti finalmente attaccano e mostrano maggior convinzione. Lombardi sulla destra, assistito dal volitivo Patric, sfonda in un paio di circostanze ma poi i suoi cross finiscono preda dei difensori juventini. Le occasioni migliori però sono ancora per Dybala che in due circostanze potrebbe realizzare la terza rete ma fallisce di poco la mira. Finisce 2-0, risultato all’inglese si diceva una volta, che non umilia la Lazio nel punteggio, sperando che la lezione stavolta sia servita a qualcosa…

INZAGHI - “Abbiamo avuto l’approccio giusto, ma se concedi due gol in un quarto d’ora, specie allo Stadium, è chiaro che tutto diventa più difficile. Poi siamo migliorati creando qualcosina, ma la gara era già chiusa. La Juve è stata brava a sfruttare anche gli episodi, diciamo che siamo stati bravi poi a rimanere compatti perché potevamo prenderne altri… E’ mancata cattiveria e concentrazione nei due gol, abbiamo concesso spazio a Dybala e Cuadrado, sono giocatori straordinari, se gli lasci spazio finisce male. Avremmo dovuto prestare più attenzione, eravamo consci di una partenza forte della Juve. Prendiamoci il secondo tempo, ma non possiamo permetterci ciò. Non so se avremmo pareggiato almeno, ma potevamo rimanere in partita di più. E’ dura capire perchè è successo ciò. Ho giocatori esperti, conoscono l’impatto che da lo Stadium. Dovevamo essere più bravi”.

JUVENTUS-LAZIO 2-0

MARCATORI: Dybala (J) al 5', Higuain (J) al 16' p.t.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (dal 30's.t. Barzagli), Bonucci, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala (dal 36' s.t Rincon), Mandzukic; Higuain (dal 42' s.t. Pjaca). (Neto, Audero, Hernanes, Dani Alves, Rugani). All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Patric, De Vrij, Wallace, Radu (dal 15' s.t. Lukaku); Parolo, Biglia (dal 15' s.t. Djordjevic), Milinkovic; Lombardi (dal 21' s.t. Murgia), Imobile, Anderson. (Strakosha, Vargic, Hoedt, Bastos, Luis Alberto, Leitner, Vinicius). All. S. Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

NOTE: Spettatori paganti 14.004, incasso di 836.455 euro; abbonati 24.964, quota di 1.0094.756 euro. Radu, Parolo per gioco scorretto, Immobile per proteste . In fuorigioco 1-0. Angoli 1-4. Recuperi: 2' p.t., 3' s.t.