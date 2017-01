Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

La Roma prosegue imperterrita la sua marcia: con il terzo 1-0 consecutivo fa un boccone anche del Cagliari, volenteroso ed ordinato, al termine di una partita il cui risultato, gioco alla mano, non è mai apparso in discussione. Semmai i giallorossi possono rammaricarsi per le occasioni fallite, prima e dopo il goal un po’ contestato di Dzeko, perché gare come quella di ieri sera andrebbero archiviate con maggiore scioltezza, senza inutili patemi d’animo.

GARA - Rastelli, memore delle sbornie prese con le grandi, cerca di chiudere tutti i varchi e schiera il Cagliari con un 4-4-1-1 di assoluto stampo difensivista, anche se Borriello, assistito da Farias e dalle incursioni di Barella, si danna l’animo per infastidire i suoi ex compagni di squadra. Spalletti conferma la squadra e la formazione ormai titolare (almeno fino ai rientri di Salah e Florenzi), con Peres sempre più offensivo e Fazio padrone della propria area di rigore. Nonostante la pressione il muro sardo tiene botta; Spalletti allora sposta Rudiger a destra, passando al 4-2-3-1 ed aumentando la spinta su quella corsia; al 31’ Dzeko sbaglia la migliore occasione della prima frazione concludendo male dopo una buona iniziativa di De Rossi. Nella ripresa si ripassa ai tre ma al 3’ sono gli ospiti a farsi pericolosi mentre al 7’ Farias si fa ribattere il tiro. Al 10’ la Roma passa: cross di Rudiger da sinistra e Dzeko, dopo un corpo a corpo con Murru, la mette dentro di piattone. Al 24’ Fazio salva su Borriello. Poi è Peres a divorarsi il raddoppio da due passi dopo una respinta di Rafael su testa del solito Dzeko. La Roma prova a chiudere: al 38' Nainggolan al volo spaventa Rafael, al 39' Dzeko colpisce la traversa ancora di testa su cross di Emerson. Poi solo accademia e l’inutile espulsione di Joao Pedro. La Juve resta in testa, ma la Roma c’è.

SPALLETTI – ‘’Non abbiamo fatto una gara brillantissima, non abbiamo subito trovato le misure, però abbiamo apportato anche modifiche ma non siamo stati gli stessi. La squadra è stata in equilibrio, senza far confusione, senza farsi prendere dal panico. Stando più calmi si vedeva che si sarebbe passati in vantaggio. Noi abbiamo attaccato, però non siamo stati cattivi negli ultimi metri. Non portavamo uomini avanti, anche per scelta perché non volevamo prendere delle ripartenze. La linea difensiva è stata brava, ha preso le misure. La gara l’abbiamo fatta vincendo meritatamente. Avevo tentato di far spingere con Ruediger, ma c’era il rischio di contropiede senza aumentare la pericolosità davanti. Nella ripresa abbiamo fatto bene in equilibrio, i centrali non hanno sofferto nulla pulendo sempre la situazione. Avevo qualche giocatore con la gara di giovedì scorso sulle gambe. Abbiamo portato a casa un risultato importante, anche perché il Cagliari sta in grande forma, aveva fatto bene con Genoa e Milan’’

ROMA-CAGLIARI 1-0

MARCATORE: Dzeko al 10' s.t.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas (dal 46' s.t. Vermaelen), Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan (dal 43' s.t. Paredes), Perotti (dal 35' s.t. El Shaarawy); Dzeko. (Alisson, Lobont, Juan Jesus, Mario Rui, Seck, Pellegrini, Gerson, Totti, Tumminello). All. Spalletti.

CAGLIARI (4-4-1-1): Rafael; Pisacane (dal 36' s.t. Faragò), Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Dessena (dal 21' s.t. Joao Pedro), Barella; Farias (dal 27' s.t. Sau); Borriello. (Colombo, Crosta, Salamon, Cadili, Bianco, Antonini Lui, Giannetti). All. Rastelli.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

NOTE: espulso Joao Pedro (C) per gioco scorretto; ammoniti Pisacane (C) per fallo di mano, Ceppitelli (C), Manolas (R), Barella (C) per gioco scorretto.