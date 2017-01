Leonardo e il Volo: il Codice di Da Vinci esposto ai Musei Capitolini

La classica partita stregata; di quelle nelle quali una squadra non riuscirebbe a segnare un goal nemmeno se la gara durasse 5 ore, nemmeno se per farlo si potessero usare anche le mani ed il portiere avversario ce le avesse legate dietro la schiena… Sorrentino invece sabato sera le mani le aveva liberissime ed anche le gambe ed è riuscito a parare tutto quello che si poteva parare, aiutato per la verità dall’imprecisione degli avanti laziali. Che poi il Chievo sia annoverabile per la Lazio tra quelle che una volta venivano definite “bestie nere” e che dal suo avvento in serie A si contino sulla punta delle dita di una sola mano le volte in cui i biancocelesti siano riusciti ad evitare la sconfitta all’Olimpico contro i clivensi, fa parte di un’altra storia, credibile o no fate voi… Resta, comunque la si legga, un passo falso netto e pericoloso per la formazione di Inzaghi, ora chiamata a non commettere più errori, almeno nelle sfide alla sua portata.

GARA – Senza Immobile e Keita, l’allenatore laziale perde alla vigilia anche Marchetti; in attacco c’è Djordjevic dal primo minuto con Anderson e Lulic ai suoi fianchi. Per il resto da segnalare il ritorno di Basta e la scelta di Hoedt al posto di Wallace. Il Chievo è in piena emergenza e Maran, per bloccare l’emorragia di sconfitte, abbottona il più possibile la squadra con Inglese unica punta e Birsa in appoggio. La Lazio parte forte ma superare le barricate ospiti non è uno scherzo; il Chievo pressa a tutto campo e chiude ogni varco mentre i padroni di casa pagano lo scotto di avere un centravanti troppo statico ed un laterale offensivo non proprio di ruolo: il solo Anderson è in grado di superare l’uomo ed infatti il brasiliano, particolarmente in palla, è assolutamente il migliore in campo al quale manca, e non è poco però, soltanto l’acuto del goal. Al 20’ un tiro-cross di Anderson apre le danze, poi è Parolo, che nell’arco della gara ingaggia un vero duello, perso, con Sorrentino, a scaldare di testa le mani del portiere gialloblù. Tre minuti dopo si ripete la scena ed al 32’ è Milinkovic a chiamare in causa l’estremo difensore ospite che poco dopo respinge ancora su Parolo e poi, al 34’ si salva su Anderson che gli tira addosso dopo una serpentina fantastica che avrebbe meritato miglior conclusione. Il tempo si chiude con la Lazio sempre avanti sul piano del gioco ma ferma al palo per quanto riguarda il risultato. Nella ripresa non cambia lo spartito: ci prova anche Biglia, ancora sottotono, con un siluro dalla distanza che Sorrentino devia, mentre Lulic e Milinkovic protestano per interventi che l’arbitro non giudica da rigore. Al 22’ il serbo spreca l’ennesima occasione mentre Parolo, si vede deviare con il piede dal solito Sorrentino, un bel diagonale. Maran chiude ancora di più i boccaporti con Izco in luogo di De Guzman, mentre Inzaghi le tenta proprio tutte per sbloccare il risultato e manda in campo Luis Alberto ed il giovane Rossi per Radu ed il fischiatissimo Djordjevic. Al 37’ il Chievo si fa vedere per la prima volta dalle parti di Strakosha con un tiro di Cacciatore che sfiora il palo alla destra del portiere albanese. Inzaghi inserisce anche Lombardi per Basta, e forse sbilancia troppo la squadra che infatti, al 45’, subisce l’incredibile colpo del ko per opera di Inglese che finalizza da pochi passi un’azione di contropiede sulla sinistra, sfruttando l’incredibile vuoto lasciato dai difensori laziali.

INZAGHI – “Quella di oggi è una sconfitta che fa male, siamo stati imprecisi e sfortunati e il calcio non fa sconti. Non meritavamo di perdere visto che abbiamo fatto un’ottima partita con 29 tiri in porta, purtroppo il calcio è spietato, speriamo di vincere anche noi in futuro una gara così. Da domani penseremo subito alla partita di Coppa Italia contro l’Inter. Felipe Anderson? Ha fatto una buona partita, avrebbe potuto fare gol ma ha trovato davanti un Sorrentino insuperabile. Sono amareggiato per il risultato, ma questo è il calcio”.

LAZIO-CHIEVO 0-1

MARCATORE al 90' Inglese (C)

LAZIO (4-3-3) Strakosha; Basta (dal 38' s.t. Lombardi), De Vrij, Hoedt, Radu (dal 31' s.t. Luis Alberto); Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Djordjevic (dal 31' s.t. Rossi), Lulic. (Vargic, Patric, Wallace, Bastos, Lukaku, Leitner, Murgia, Kishna). All.: Inzaghi.

CHIEVO (4-3-1-2) Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli (dal 33' s.t. Dainelli), Gobbi; Bastien (dal 35' s.t. Rigoni), Radovanovic, Hetemaj; De Guzman (dal 19' s.t. Izco); Birsa, Inglese. (Seculin, Bressan, Sardo, Depaoli, Kiyine, Ngissah, Vignato). All.: Maran.

ARBITRO Fabbri di Ravenna.

NOTE Spettatori 15.000. Ammoniti: Milinkovic, Cacciatore, Izco, Lulic. Angoli: 10-2 per la Lazio. Recupero: 0'; 5'.