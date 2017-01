Leonardo e il Volo: il Codice di Da Vinci esposto ai Musei Capitolini

Rabbia e rimpianti nella sconfitta romanista in quel di Genova, sponda Sampdoria, che riporta la formazione di Spalletti a -4 dalla Juventus (potenzialmente -7 se i bianconeri dovessero rispettare il pronostico nel recupero contro il Crotone). Rimpianti per il doppio vantaggio gettato al vento con una condotta difensiva un po’ troppo “allegra” e “leggera”, rabbia perché restano negli occhi le immagini del 95’ quando Mazzoleni, mal consigliato dai suoi collaboratori, ha fermato, per un fuorigioco inesistente, Dzeko, atterrato nettamente in piena area di rigore. Una battuta d’arresto fortunatamente non sfruttata dal Napoli, incapace di battere il Palermo al San Paolo, ma che lancia comunque un allarme sulla Roma, sempre ad un passo dal raggiungere obbiettivi poi sfumati per disattenzioni o lacune non colmate.

GARA – Spalletti opera una scelta che fa discutere: fuori Manolas e dentro Vermaelen; per il resto nessuna novità rispetto alle ultime uscite; Giampaolo invece rilancia la coppia Quagliarella-Muriel con Schick che rimane in panchina. Pronti, via e la Roma è già in vantaggio: tiro di Emerson che Puggioni respinge malamente e Peres realizza la sua prima rete in maglia giallorossa. La Samp non si perde d’animo e prende in mano la partita mentre i capitolini (per qualche minuto virtualmente in testa al campionato…) sembrano appannati e manovrano con difficoltà. Il centrocampo è dominato dal duo Barreto-Praet, Muriel è imprendibile e Fernandes si presenta spesso dalle parti di Sczcesny, fallendo più volte l’appuntamento con la rete del pari. Al 21’ però Praet sfrutta lo scatto di Muriel che lascia sul posto Vermaelen e gli serve l’assist per l’1-1. Al 28' Nainggolan, meno in palla del solito, calcia alto da buona posizione ed al 39’ è Torreira, che sfrutta un mancato intervento di Strootman, a non trovare la carambola vincente. La Roma sembra più convinta nella ripresa; alza il pressing e sfiora il vantaggio con Dzeko al 7’ e Nainggolan al 18’. Il goal è nell’aria ed arriva al 21’: Perotti apre per Emerson che s’invola sulla sinistra e centra per Dzeko che anticipa Skriniar e col sinistro infila Puggioni sul primo palo. Giampaolo mette subito dentro Schick spostando Muriel sulla trequarti, ed il cambio paga: guizzo del colombiano per il nuovo entrato che di forza supera De Rossi e batte il portiere avversario. Passano tre minuti e Mazzoleni concede una punizione non proprio limpida in favore della Samp; sul punto di battuta va Muriel che corona la sua splendida giornata con un tiro violento che, deviato in barriera, finisce alle spalle di Szczesny. Memore della gara di andata Spalletti tenta la carta Totti; il vecchio capitano serve due splendidi palloni per Dzeko ed El Shaarawy, ma il bosniaco viene pescato in fuorigioco ed il tentativo del faraone è respinto da Puggioni con i piedi. Ancora Totti ci prova su punizione, ma il portiere doriano devia la sventola del numero 10 giallorosso e poi, al 95’ il “fattaccio” che nega alla Roma un rigore netto, per la gioa di Ferrero che negli spogliatoi rivendica la legittimità della vittoria blucerchiata ricordando quanto avvenuto all’Olimpico nella partita di andata.

SPALLETTI - "Dopo il vantaggio non abbiamo mostrato maturità nella gestione. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po': loro aggredivano e avevano ritmi alti. Noi non abbiamo avuto la qualità per interrompere la loro pressione. Nel secondo tempo, invece, siamo entrati in campo bene: avevamo la partita in pugno fino al gol del nuovo vantaggio. Poi ci sono stati tre minuti di cattiva gestione: nell’episodio del 2 a 2 ci siamo fatti cogliere di sorpresa in un frangente in cui una squadra come la nostra deve fare meglio, deve essere più matura. Non siamo stati svelti nella lettura delle situazioni: quella palla dovevamo farla nostra e invece l’abbiamo lasciata in una terra di nessuno, permettendo agli avversari di sfruttarla e infilarci. Perché Vermaelen dal primo minuto? Perché si doveva giocare la palla: è una scelta derivata dalla qualità del suo piede. Ho scelto lui, piuttosto che un altro giocatore con il piede dal lato sbagliato".

SAMPDORIA-ROMA 3-2

MARCATORI: Bruno Peres (R) al 5', Praet (S) al 21' p.t.; Dzeko (R) al 21', Schick (S) al 25', Muriel (S) al 28' s.t...

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet (dal 17' s.t. Linetty); Fernandes (dal 24' s.t. Schick); Quagliarella, Muriel (dal 39' s.t. Djuricic) ( Krapikas, Tozzo, Dodò, Alvarez, Palombo, Pavlovic, Cigarini, Budimir). All. Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Vermaelen (dal 42' s.t. Paredes); Bruno Peres (dal 33' s.t. El Shaarawy), De Rossi (dal 33' s.t. Totti), Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko (Lobont, Alisson, Juan Jesus, Seck, Mario Rui, Gerson, Manolas). All. Spalletti.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.

NOTE: spettatori 19.779, incasso di 240.231 euro. Ammoniti Torreira (S), Vermaelen (R) e Rüdiger (R) per gioco scorretto, Puggioni (S) e Totti (R) per comportamento non regolamentare. Angoli: 8-5. Recuperi: 0' p.t., 4' s.t..