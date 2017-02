Paolo Rossi recita Moliere al Teatro Vittoria

Una gran bella Lazio, forse alla migliore prestazione stagionale, espugna la San Siro nerazzurra e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, scacciando le nubi che cominciavano ad addensarsi sul suo cammino. I biancocelesti a ben vedere possono rammaricarsi “soltanto” per aver gettato al vento tante occasioni per chiudere anzitempo il match, tenuto invece vivo fino all’ultimo istante da un’ Inter comunque generosa e combattiva seppure non all’altezza delle sue ultime performances che l’avevano portata a vincere 9 partite consecutive tra campionato e coppe.

GARA - Pioli rinuncia in partenza ad Icardi, Joao Mario e Gagliardini, mantenendo per il resto l’ossatura della formazione vincente delle ultime settimane; Inzaghi, che deve fare a meno di Keita, manda in campo tutti i migliori, ad eccezione di Milinkovic-Savic, non al meglio, sostituito da Murgia alla sua prima presenza da titolare. L’inizio è di marca nerazzurra: i padroni di casa appaiono spigliati e consci della propria ritrovata forza e competitività e cercano di chiudere la Lazio nella sua metà campo; gli ospiti soffrono un po’ ma chiudono bene i varchi, pressano abbastanza alti e corrono un solo vero pericolo quando Kondogbia, con un veemente tiro dalla distanza, scheggia l’esterno del palo alla sinistra del rientrante Marchetti. Al primo affondo però, al 20’, passa la Lazio: Lulic recupera palla sulla trequarti e centra per il taglio di Felipe Anderson che, vera rarità per il suo repertorio, infila Handanovic con una spizzata di testa. L’Inter perde di colpo le sue convinzioni e la difesa balla sotto i colpi degli avanti laziali che in due circostanze sprecano l’inenarrabile: prima è Immobile, solissimo, a calciare alto a tu per tu con il portiere avversario, e poco dopo è Anderson, servito da Biglia, a tirare proprio su Handanovic in uscita disperata. Si va al riposo sul minimo vantaggio e la sensazione che nella ripresa la gara potrebbe cambiare fisionomia, sulla falsa riga di quanto avvenuto nella sfida di campionato. Ma, nonostante il doppio innesto di Icardi e Joao Mario per gli inconcludenti Banega e Palacio, è ancora la squadra di Inzaghi a fallire il tap in vincente con Parolo che da due passi alza la mira dopo una respinta di Handanovic su colpo di testa di Hoedt. Al 54’ sembra decidersi il destino della contesa: lancio di Murgia (molto positivo il “ragazzotto”) per Immobile che supera Miranda in velocità e finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con lo stesso; penalty ed espulsione. Dal dischetto va Biglia che stavolta non perdona. In questo frangente però viene fuori il carattere dell’Inter che in inferiorità numerica mette sotto assedio l’area laziale, ed i limiti dei biancocelesti che faticano a tenere la palla e subiscono l’esuberanza della squadra di Pioli. Al 76’ Radu rimedia la seconda ammonizione e ristabilito l’equilibrio numerico s’intensifica ancora di più l’attacco interista a caccia della rimonta. All’84’ torna tutto in gioco: cross dell’ex Candreva (che freme per far male alla sua ex squadra ma non vi riesce molto), sponda di Perisic per Brozovic che, sempre di testa, impallina Marchetti con un astuto e preciso pallonetto. Da qui alla fine è una vera sofferenza per gli ospiti che tuttavia riescono a resistere alle offensive interiste fino al termine della gara, ottenendo un successo inizialmente insperato, poi ampiamente meritato ed infine strappato con i denti.

INZAGHI – “Abbiamo fatto un’ottima gara e abbiamo meritato di passare il turno. L’Inter è una delle squadre più in forma d’Europa, ci sta soffrire a San Siro. Vogliamo vincere la Coppa Italia, adesso aspettiamo la semifinale. Avremmo dovuto chiudere prima la partita, ma il tridente offensivo ha fatto molto bene. Biglia è un esempio, quello che è successo sabato non dovrebbe accadere. Questa sera abbiamo fatto un’impresa, giocare a Milano con questa consapevolezza non è da tutti. Gli ultimi minuti ho sofferto particolarmente, non volevo che accadesse la stessa cosa avvenuta sabato. Il derby? ci faremo trovare pronti. Hoedt e de Vrij hanno fatto una grande gara. Lulic è infaticabile, le ha giocate tutte. Oggi non ce la faceva più dopo tanto sacrificio e l’ho sostituito. Dopo la partita con il Chievo ho fatto i complimenti alla squadra, il calcio è spietato. Io però ero fiducioso per questa sera, ci siamo preparati al meglio. Murgia è uno di quei ragazzi che ho visto crescere. Stasera ha fatto una grande gara, ha sbagliato solo quando ha perso quel pallone che ha causato l’espulsione di Radu. Ha fatto grandi sacrifici, ha la testa giusta per rimanere in alto”.

INTER LAZIO 1-2

MARCATORI Anderson (L) al 20' p.t.; Biglia (L) 11' st rig., Brozovic (I) al 39' st.

INTER (4-2-3-1) Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi (13' st Medel); Brozovic, Kobndogbia; Candreva, Banega (dal 1' s.t. Joao Mario), Perisic; Palacio (dal 1' s.t. Icardi). (Carrizo, Andreolli, Gagliardini, Joao Mario, Icardi, Biabiany, Santon, Eder, Nagatomo, Gabriel Barbosa, Pinamonti). ALLENATORE Pioli

LAZIO (4-3-3) Marchetti; Patrick, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo. Biglia, Murgia (33' st Wallace); Anderson (30' st Milinkovic-Savic), Immobile, Lulic (30' st Lukaku). (Vargic, Strakosha, Basta, Djordjevc, Bastos, Romero, Rossi, Folorunsho). ALLENATORE S. Inzaghi.

ARBITRO Guida di Torre Annunziata

NOTE ammoniti Hoedt (L), Radu (L), D'Ambrosio (I), Lulic (L), Parolo (L), Patric (L), Brozovic (I). Espulsi al 9' st Miranda (I) per trattenuta da rigore su Immobile e al 31' st Radu (L) per doppia ammonizione. Totale spettatori: 31.757. Recuperi: 1' p.t., s.t.