Paolo Rossi recita Moliere al Teatro Vittoria

La Roma ce la fa; nonostante una sofferenza francamente inimmaginabile alla vigilia, dovuta all’ottima prestazione del Cesena ma soprattutto alla scarsa lena con la quale i giallorossi hanno iniziato e condotto gran parte della gara.

Risolve alla fine, anzi oltre, il solito Francesco Totti, che insacca alla sua maniera il penalty concesso dall’arbitro Maresca per un contatto Agliardi-Strootman nell’ultimo assalto romanista prima dei temuti supplementari. Ora nella doppia semifinale ci sarà il derby con la Lazio, sinonimo di spettacolo, tensione, rivalità e folclore ma anche, si spera, di un bel duello a livello tecnico e tattico, confidando che il tutto resti nei confini della sportività.

GARA – Spalletti rimescola un po’ le carte ed a sorpresa lascia fuori anche Dzeko con Perotti “falso nove” assistito dal capitano Totti e da El Shaarawy; si rivedono anche Mario Rui ed Alisson, portiere di Coppa. Il Cesena con il suo 3-5-2 cerca di far capire di non essere venuto a Roma in viaggio – premio ed impegna da subito i padroni di casa, pressandoli e cercando ripetutamente la via della rete. Al 17’ Perotti si fa male e poco dopo Spalletti è costretto a sostituirlo rilanciando in mischia il centravanti bosniaco con conseguente ritorno al 4-2-3-1. Il Cesena con il passare dei minuti si fa più incisivo ed al 22’ Rigione costringe Alisson a salvarsi in angolo; tre minuti dopo è addirittura il palo a salvare la Roma su conclusione ravvicinata di Kone. Al 28’ il portiere brasiliano è bravo su Rodriguez che di testa colpisce a botta sicura su cross di Renzetti. Manolas continua a non essere quello di qualche tempo fa, ma è tutta la squadra a viaggiare sotto ritmo, adeguandosi al gioco imposto dai romagnoli. Al 39’ Rodriguez sfugge ancora al greco ma Alisson è bravissimo ad opporsi. Nella ripresa Spalletti corre ai ripari ed inserisce subito Nainggolan al posto di Juan Jesus; il belga sembra caricarsi la squadra sulle spalle, la scuote con la sua verve, il suo dinamismo, le sue giocate. La Roma cresce, aumenta d’intensità e si fa finalmente pericolosa con una certa continuità dalle parte di Agliardi, prontissimo a respingere al 9’ una bordata del “ninja”. Poi, in rapida successione è Dzeko a sfiorare il vantaggio al 15’, al 18’ ed al 19’ sui servizi di Rudiger e Totti. Il peggio sembra passato, il goal del vantaggio romanista è ormai nell’aria ed arriva al 23’: azione corale di Totti, Strootman, Nainggolan ed El Shaarawy con cross di quest’ultimo per il solito Dzeko che stavolta finalizza al meglio insaccando la sfera. Il Cesena sembra ormai alle corde ma al 28’ ha un sussulto: cross di Balzano e pasticcio colossale tra Alisson e Manolas che si scontrano tra loro; palla a Garritano che realizza il clamoroso pari! Totti parte alla carica e per due volte impegna Agliardi su calcio piazzato, poi, quando i supplementari sembrano ormai inevitabili, arriva il rigore e la rete liberatoria che porta la Roma in semifinale.

SPALLETTI – “Il rigore? Secondo me è rigore, però se me lo danno contro mi arrabbio. Le partite contro queste avversarie sono difficili. Ho tentato di cambiare l’aria che tirava intorno a questa partita. Hanno battuto due squadre di serie A. Non c’è stato verso. C’era la possibilità di giocare i supplementari. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà con i movimenti delle loro punte, nel secondo tempo non abbiamo sfruttato alcune occasioni.

Io sono contento del risultato della squadra perché sapevamo che avremmo fatto fatica perché si vedeva che stavano tranquilli. In una piazza che vive di estremi ci sono i lati positivi ed i negativi. Loro sono venuti a giocare la partita della vita. Nel secondo tempo ci siamo messi a 4 per coprire. Poi essendo due i terzini ed essendoci Mario Rui ho messo Emerson Palmieri proprio per i supplementari. Peres spinge e a volte i centrali sono rimasti soli. Ma sono difensori che riescono a risolvere da soli i problemi perché sono giocatori di personalità”.

ROMA-CESENA 2-1

MARCATORI: 23' Dzeko (R), 28' Garritano (C), 47' st Totti (R)

ROMA (3-4-3): Alisson; Rudiger, Manolas, Juan Jesus (1' st Nainggolan); Bruno Peres, Strootman, Paredes, Mario Rui; Perotti (21' pt Dzeko), Totti, El Shaarawy (37' st Emerson). (Szczesny, Lobont, Fazio, Vermaelen, De Rossi, Gerson, Grenier). All. Spalletti.

CESENA (3-5-2): Agliardi; Perticone, Rigione, Ligi; Balzano, Kone', Vitale, Laribi (12' st Garritano), Renzetti; Ciano (28' st Cocco), Alejandro Rodriguez (40' st Panico). (Bardini, Pompei, Setola, Schiavone, Gasperi, Di Roberto). All. Camplone.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

NOTE: serata mite, terreno in ottime condizioni. Spettatori: circa 26mila. Ammoniti: Laribi, Garritano, Manolas. Angoli: 3-8. Recupero: 2' pt, 7' st.