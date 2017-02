Torna Canapa Mundi: tre giorni di informazione, cultura e divertimento per conoscere la Canapa

Alla fine arriva una goleada d’altri tempi, con Parolo, autore addirittura di quattro reti, che assurge al rango di “eroe” almeno per un pomeriggio… Ma la gara vinta ieri dalla Lazio a Pescara, contro una formazione francamente impresentabile su certi livelli, ha avuto persino momenti di tensione agonistica e d’incertezza a livello di risultato; “colpa” dell’enorme calo di concentrazione dei ragazzi di Inzaghi, che nella seconda parte della prima frazione hanno rischiato di rovinare quello che sarebbe poi diventato un trionfo storico, se non per importanza, visto l’avversario, quantomeno a livello statistico.

GARA – Inzaghi tiene a riposo contemporaneamente i due “senatori” Radu e Lulic, schierando da titolari Lukaku ed il rientrante Keita; il resto della formazione è ampiamente annunciato con Hoedt che vince il settimanale duello nei confronti di Wallace. Oddo dal canto suo si arrabatta come può per allestire una formazione accettabile e tenta anche la carta Muntari, che denota subito la sua scarsa forma dovuta alla prolungata inattività ed alla partecipazione ad un campionato poco competitivo. I capitolini prendono da subito in mano la partita e sembrano poterne disporre senza particolari patemi; risulta quindi quasi scontato il doppio vantaggio laziale che arriva nel giro di 4’ dal 10’ al 14’, con Parolo che, sempre di testa, devia in rete prima un cross di Anderson e poi un corner di Biglia. Innestato il pilota automatico però, la truppa biancoceleste, in elegante tenuta blu da trasferta, si culla un po’ troppo sugli allori e subisce il ritorno dei padroni di casa che in meno di un quarto d’ora raddrizzano il risultato con Benali e Brugman, fallendo nel mezzo anche l’ennesimo rigore con Caprari che in pratica appoggia debolmente a Marchetti. In entrambe le realizzazioni pescaresi è evidente la complicità della difesa laziale, anche se la rete del pareggio di Brugman è comunque di pregevole fattura. Nella ripresa però la Lazio riparte con convinzione, lima le sbavature difensive e domina senza contrasto: al 4’ Parolo corregge in rete da due passi una conclusione di Milinkovic respinta dal palo, poi al 12’ è Keita, per gentile concessione di Immobile a realizzare il 2-4 che sa di sentenza. Lo stesso centravanti, che non esulta, realizza la quinta rete ed incassa anche l’applauso del pubblico locale, per poi lasciare la definitiva ribalta ancora a Parolo che insacca il suo quarto sigillo personale, chiudendo la partita ed il suo pomeriggio indimenticabile.

INZAGHI - “Keita è rientrato voglioso, si è allenato bene e ha meritato di giocare. Cosa è successo tra Keita e Biglia ? “Con Biglia non è successo nulla, è il nostro capitano ed è giusto che dia i consigli ai più giovani. Era un confronto su una cosa accaduta in campo. Negli spogliatoi era tutto tranquillo. Parolo per noi è un giocatore importantissimo al di là dei goal. Ha sempre segnato, quest’anno un po’ meno ma oggi si è messo in pari. Abbiamo avuto un momento difficile, ma a fine primo tempo ci siamo guardati e abbiamo ricominciato a giocare come sappiamo. Siamo stati bravi e abbiamo meritato la vittoria”.

PESCARA-LAZIO 2-6

MARCATORI — al 10’ e al 14’ del p.t. Parolo (L) , al 29’ del p.t. Benali (P), al 41’ del p.t. Brugman (P), al 4’ e al 32’ del s.t. Parolo (L), al 12’ del s.t. Keita (L), al 24’ del s.t. Immobile (L)

PESCARA (4-3-2-1) — Bizzarri, Zampano, Gyomber, Stendardo, Biraghi (dal 29’ del s.t. Crescenzi), Ahmed Benali, Brugman (dal 25’ del s.t. Cerri), Muntari (dal 13’ del s.t. Mitrita), Verre, Caprari, Kastanos. (Delli Carri, Pepe, Del Sole, Cubas, Bruno, aloku, Vitturini, Fiorillo). Allenatore: Oddo.

LAZIO (4-3-3) — Marchetti, Basta, de Vrij, Hoedt, Lukaku, Parolo, Biglia (dal 33’ del s.t. Murgia), Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Immobile (dal 41’ del s.t. Tounkara), Keita (dal 20’ del s.t. Lulic). (Crecco, Vargic, Strakosha, Luis Alberto, Wallace, Radu, Djordjevic, Bastos, Patric). Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO — Giacomelli

NOTE — Ammoniti Biglia