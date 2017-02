Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Roma troppo forte per questa Fiorentina; i giallorossi, dopo una ventina di minuti equilibrati, durante i quali gli ospiti si erano proposti anche a livello offensivo, hanno letteralmente spazzato via ogni resistenza, sempre più labile ed inefficace da parte dei giocatori di Paulo Sousa, ottenendo e legittimando con il bel gioco ed un’assoluta ed incontrastata supremazia, forse la vittoria più bella di questa stagione.

Mattatore della serata ancora una volta Edin Dzeko, che ora, con la doppietta di ieri, ha scavalcato la concorrenza e conduce da solo la classifica dei cannonieri con 17 realizzazioni (24 stagionali includendo le Coppe). Ottima anche la prestazione di Fazio (al primo goal in campionato), di De Rossi, Emerson Palmieri (cresciuto tantissimo) e naturalmente di Nainggolan, vera anima e condottiero della squadra.

GARA – Spalletti non fa sorprese, l’unica è la presenza, sia pure in panchina, di Salah, finalmente rientrato dalla Coppa d’Africa; Sousa, privo di Kalinic, schiera Babacar centravanti, con Bernardeschi in appoggio e Ilicic in panchina. Nei primi minuti, con i ritmi piuttosto bassi, i centrocampisti compassati dei viola, Valero e Vecino in particolare ma anche Badelj (tutti curiosamente nel mirino della Roma nelle recenti sessioni di mercato), sembrano avere la meglio sui rispettivi dirimpettai, ma i viola, pur mostrandosi intraprendenti, non riescono a pungere in modo efficace la difesa dei padroni di casa, che non corre pericoli reali tranne quello, al 14’, procurato da Chiesa che, a tu per tu con Szczesny, perde l’attimo giusto favorendo il recupero di Fazio. Peres al 20’ sfiora il vantaggio con un bel tiro a giro e poi, al 29’, con la Roma che ha già cominciato a prendere il sopravvento, getta alle ortiche, da due passi, un preziosissimo assist di Nainggolan. L’inerzia della partita ormai è chiara e ci pensa Dzeko, come al solito, a certificarla: lancio di De Rossi per il bosniaco che lasciato del tutto incustodito ed in posizione regolare (errore grave di Sanchez, il peggiore in assoluto insieme a Babacar), stoppa elegantemente di petto ed infila con il sinistro alla destra del portiere gigliato. Si va al riposo con il minimo vantaggio ma nel secondo tempo rientra in campo soltanto la Roma; al 13’ Fazio corona la sua ennesima prestazione senza sbavature insaccando di testa una punizione di De Rossi. Sousa prova a cambiare qualcosa inserendo Ilicic ma non ottiene nulla e la Roma straripa; al 30’ l’azione più bella della partita: Dzeko appoggia per De Rossi che lancia Strootman, tocco dell’olandese per l’accorrente Nainggolan che controlla ed insacca con eleganza. Ancora 10’ e Dzeko sigilla la serata con la sua doppietta, beffando il frastornato ex Astori. Finisce con la Roma a festeggiare sotto la curva e la Fiorentina a leccarsi mestamente le ferite.

SPALLETTI - "Dzeko? Stasera non posso dirgli niente. Ora sono tutti nuovamente saliti sul suo carro, poi basta che sbagli un gol e scendono tutti. Stasera il carro è di nuovo pieno, non devo dirgli niente, c’è già chi gli fa i complimenti. A lui va data fiducia: è forte e gli possiamo permettere anche di sbagliare una partita. Stiamo facendo un grande campionato e abbiamo l'obbligo di provarci fino in fondo. Perché se gli altri calano dobbiamo farci trovare pronti. Con questa prestazione abbiamo dimostrato che la Roma è presente. Dopo i primi 20' minuti siamo diventati più aggressivi, ci siamo alzati, abbiamo rischiato e dal punto di vista fisico abbiamo dominato la Fiorentina. Era fondamentale per noi questa partita. A Roma cominciava ad aleggiare qualche dubbio dopo la sconfitta con la Samp e si sa che poi può diventare difficile reggere. Invece aver reagito così fa vedere che la squadra è tosta. Abbiamo fatto una partita di carattere".

ROMA - FIORENTINA 4 - 0

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres, De Rossi (dal 40' s.t. Paredes), Strootman, Emerson; Nainggolan (dal 44' s.t. Grenier), El Shaarawy (dal 35' s.t. Totti); Dzeko. ALL. Spalletti.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, G. Rodriguez, Astori; Chiesa (Cristoforo dal 32' s.t.), Vecino, Badelj, Maxi Olivera (dal 18' s.t. Ilicic); Bernardeschi (Tello dal 29' s.t.), Borja Valero; Babacar. ALL. Paulo Sousa.

MARCATORI: Dzeko al 39' p.t.; Fazio al 13', Nainggolan al 30', Dzeko al 38' s.t..

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

AMMONITI: Strootman, Sanchez , Borja Valero, De Rossi, Gonzalo Rodriguez per gioco scorretto.