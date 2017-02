Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Missione compiuta senza troppi patemi per la Roma a Crotone, anche se Dzeko, poi comunque autore della sua 18esima rete in campionato (capocannoniere insieme a Higuain), ci ha messo del suo per rendere meno scontata una vittoria comunque raramente messa in discussione.

Il gigante bosniaco infatti, non solo ha fallito un altro rigore (forse l’ultimo della sua stagione per sua stessa ammissione), ma si è divorato almeno un altro paio di palle goal che potevano chiudere anzitempo la contesa, prima e dopo il sigillo, sempre puntuale, del solito Nainggolan, tanto abile e decisivo sul campo quanto eccessivo ed incauto sui social network…

GARA – In considerazione del fitto calendario d’impegni (7 gare in 21 giorni), Spalletti concede una pausa a De Rossi, sostituito da Paredes, e rilancia dal primo minuto Salah. Nicola serra i ranghi con un 5-4-1 chiaramente remissivo e volto alla limitazione dei danni… Il primo squillo è tuttavia dei padroni di casa che impegnano Szczesny con una conclusione di Tonev. Al primo vero affondo però i giallorossi fanno male, o almeno potrebbero: al 16’ lancio di Strootman per Salah che in area entra in contatto con Ferrari; per Russo è rigore ma Dzeko, come anticipato, calcia sul fondo alla destra di Cordaz. La gara non decolla; i capitolini tengono palla e fanno la partita ma faticano ad alzare il ritmo ed il Crotone ha buon gioco a chiudere i varchi. Al 22’ Salah ci prova di testa ma devia alto da buona posizione. Al 40’ finalmente il risultato si sblocca: da Strootman (tra i migliori) a Nainggolan che avvia un’ azione personale delle sue, scambia con Salah e con il sinistro in diagonale, a giro, supera Cordaz per un vantaggio che certifica una superiorità legittima sia pure non straripante.

Nella ripresa la reazione dei padroni di casa è piuttosto flebile e la Roma cerca il raddoppio senza frenesia ma con costanza: al 2' cross di Strootman con Salah che gira debolmente in porta. Doppia occasione in un minuto all’8’: da Nainggolan a Dzeko che tira ma coglie la traversa, complice una deviazione avversaria; poi dal corner è Fazio a spizzare il palo alla sinistra del portiere calabro. Al 14’ improvvisa fiammata dei rossoblù che sfiorano il clamoroso pareggio con Acosty che dai 20 metri calcia con forza costringendo Szczesny a respingere con i pugni. Al 32’ però, la Roma chiude i conti: assist al bacio di Salah per Dzeko che da due passi, a porta vuota, non può proprio sbagliare e deposita in rete il pallone del definitivo 0-2.

SPALLETTI - "La Roma ha controllato la gara, un controllo totale. C’è un pubblico caldissimo qui, è una squadra che gioca un buon calcio nonostante la classifica. Ci siamo messi in difficoltà col rigore sbagliato, ma poi abbiamo preso la partita. Salah ha qualità importanti e noi ce lo teniamo stretto. Paredes? Si deve convincere di essere un calciatore da grande squadra, anche se il minutaggio non lo agevola. Ha la potenzialità per fare verticalizzazioni improvvise e per fare giocate importanti, come quella che ha dato il via al nostro secondo gol".

CROTONE-ROMA 0-2

MARCATORI Nainggolan al 40' pt; Dzeko al 32' s.t.

CROTONE (5-4-1): Cordaz; Ceccherini, Dussenne (dal 31' s.t. Trotta), Ferrari; Rosi, Capezzi, Crisetig, Mesbah (dal 10' s.t. Sampirisi); Tonev (dal 36' s.t. Nalini), Falcinelli, Acosty. (Festa, Viscovo, Claiton, Barberis, Kotnik, Suljic, Martella, Nwankwo). All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres (dal 43' s.t. Mario Rui), Paredes, Strootman, Emerson; Salah (dal 35' s.t. De Rossi), Nainggolan (dal 46' s.t. Perotti); Dzeko. (Alisson, Lobont, Juan Jesus, Vermaelen, Grenier, Gerson, El Shaarawy). All. Spalletti.

ARBITRO: Russo di Nola.

NOTE: spettatori paganti 5.118, incasso di 181.775 euro. Abbonati 6.191, quota di 120.526 euro. Dzeko ha fallito un rigore al 17' pt. Ammoniti. Tiri in porta 4-5 (una traversa e un palo). Tiri fuori 4-6. Angoli 2-5. In fuorigioco 6-4. Recuperi: 0 pt, 4' st.