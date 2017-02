Bullismo e Cyberbullismo: presentata a 400 studenti la guida per difendersi

Gara dei rimorsi per la Lazio che contro un Milan rimaneggiato e con una difesa a dir poco rabberciata, spreca molte occasioni (spesso solo potenziali per onor di verità), per chiudere il match e consente ai rossoneri di mantenere accesa la speranza fino all’85’ quando Suso, uno dei suoi migliori solisti, riesce nell’impresa di agguantare un pari insperato.

Per la formazione di Inzaghi, a tratti fin troppo brillante tanto da sconfinare nell’effimero e nella superficialità, una consapevolezza amara: quella di non imparare dai suoi stessi errori!

GARA – Marchetti s’infortuna nel riscaldamento e tra i pali tocca a Strakosha, già titolare nella partita di andata; per il resto da sottolineare la quarta di fila da titolare per Hoedt, che sembra aver scalzato Wallace, e la scelta offensiva del tecnico che schiera Keita nel tridente e non Lulic che sembrava favorito alla vigilia. Montella mette assieme i cocci, specie nella retroguardia, ed opta per una variante particolare in attacco con il lancio del terzetto Ocampos – Deulofeu – Suso che manda dritti dritti in panchina sia Bacca sia Lapadula. I ritmi sono subito discreti ma nonostante una certa supremazia territoriale da parte dei padroni di casa è il Milan a presidiare con più insistenza l’area avversaria, con una serie di corner che tuttavia non incidono sulla tranquillità del giovane portiere albanese. La prima vera palla gol è comunque di Biglia che con un bel tiro da fuori costringe Donnarumma alla respinta a terra; sulla possibile ribattuta Immobile è pescato in outside. La Lazio cresce con il passare dei minuti e le sue azioni sono anche molto belle, ariose, veloci; le conclusioni che ne scaturiscono però, da parte di Anderson (il migliore), Keita, Immobile e Parolo in ordine sparso, sono spesso poco più che deboli appoggi a Donnarumma, che raccoglie senza troppi affanni e ringrazia. Il portierone rossonero è superlativo su Hoedt che colpisce da pochi passi, e poi è fortunato quando la palla, che sbatte di nuovo contro il corpo del centrale olandese, si spegne di poco a lato. L’incantesimo “tipo Chievo” sembra spezzarsi proprio allo scadere della prima frazione: inserimento di Immobile che viene affrontato da Donnarumma in tuffo e Gomez in scivolata; è quest’ultimo a toccare il centravanti campano che, accentuando un po’ la caduta, si procura il penalty. Dal dischetto Biglia è forte e preciso per l’1-0 meritato e stretto. Nel secondo tempo la supremazia laziale aumenta; il Milan non sembra capace di offendere e soffre spasmodicamente sulle fasce le folate di Anderson e Keita. Montella prova a cambiare le carte in tavola con Sosa che sostituisce uno spento e falloso Locatelli ma sono ancora i biancocelesti a mancare il raddoppio con Anderson, che fionda sull’esterno della rete dopo l’ennesimo slalom. Al 17’ arriva anche il momento di Lapadula mentre Inzaghi ricorre a Lulic per infoltire un po’ il centrocampo, nel quale Sosa comincia a far girare i suoi con una certa continuità. Ad uscire però è Keita e questo, alla lunga, si rivelerà un errore perché la Lazio perde spinta sulla corsia di sinistra ed il Milan almeno da quella parte può respirare. Al 29’ Strakosha respinge una punizione di Sosa mentre al 35’ è Milinkovic ad avere la palla buona ma fallisce di poco la mira con un bellissimo tiro a giro. Immobile chiude degnamente la carrellata delle occasioni sprecate calciando un diagonale debole che Donnarumma, distendendosi in tutta la sua “lunghezza” riesce a bloccare senza troppi problemi. Nonostante il tempo trascorra inesorabile, la sensazione di pericolosità comincia sempre più a diffondersi tra i tifosi laziali, memori di altre analoghe beffe, e si concretizza al 40’ quando, dopo una palla persa da Milinkovic, Suso s’incunea tra le statuine laziali (Radu dove sei?) e con il suo sinistro dipinge un arcobaleno che in casa Lazio annuncia stranamente tempesta e si spegne in fondo al sacco. Ormai è tardi per riprendere in mano la situazione ed anzi è Lapadula a rendersi pericoloso e sfiorare l’inenarrabile…

INZAGHI - "E' un piacere vedere la squadra giocare così, abbiamo strameritato di vincere. Abbiamo sbagliato molte occasioni e poi una grande giocata di Suso ha decretato il pareggio. Ma il risultato proprio non ci sta. Se fai 25 tiri devi segnare il 2-0. E' vero Donnarumma si è superato, ma queste partite si devono vincere. Onestamente non posso rimproverare nulla ai ragazzi; l'unico rammarico resta quello del risultato. Dovevamo essere più concreti".

LAZIO-MILAN 1-1

MARCATORI: 46' pt (rig.) Biglia (L); 40' st Suso (M)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu (42'st Patric); Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson (42'st Lombardi), Immobile, Keita (20'st Lulic). (Vargic, Wallace, Bastos, Lukaku, Murgia, Crecco, Djordjevic, Tounkara). All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Zapata, Vangioni; Pasalic, Locatelli (8'st Sosa), Poli (32'st Mati Fernandez); Suso, Deulofeu, Ocampos (18'st Lapadula). (Plizzari, Storari, Zucchetti, Bertolacci, El Hilali, Honda, Bacca) All. Montella

ARBITRO: Damato di Barletta

NOTE: serata fredda, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Vangioni, Mati Fernandez, Milinkovic-Savic. Angoli: 8-5 per il Milan. Recupero: 1'; 4'.