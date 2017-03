Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Riceviamo e pubblichiamo

Il 61% dei cittadini romani interpellati è favorevole alla realizzazione del progetto Stadio della Roma -Tor di Valle: l’opera è considerata una grande opportunità di sviluppo economico e di rilancio urbanistico per la città, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e la riqualificazione dell’area.

Questi i risultati del sondaggio condotto da uno dei principali operatori di indagini di mercato, Lorien Consulting, e commissionato da Unione Tifosi Romanisti Onlus (U.T.R.), per analizzare la percezione degli abitanti della capitale nei confronti del progetto. La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo di 800 intervistati contattati nelle ultime 24 ore.

Da quanto emerge dalla rilevazione, l’argomento del nuovo stadio dell’As Roma e delle relative opere infrastrutturali è uno dei temi più seguiti in città, conosciuto dalla quasi totalità degli abitanti romani: il 94% degli intervistati ha infatti dichiarato di conoscere il progetto e di averne sentito parlare.

Uno degli elementi più apprezzati del progetto è senza dubbio la ricaduta occupazionale che la sua realizzazione porterebbe. Due cittadini su tre ritengono infatti che l’avvio dei lavori di costruzione creerà nuovi posti di lavoro (66%), mentre il 57% lo considera un’importante opportunità di rilancio dell’economia e di sviluppo.

Un altro argomento molto sentito è quello dell’ambiente e della riqualificazione urbana dell’area dove sorgerà lo stadio, Tor di Valle, attraverso strutture all’avanguardia e la realizzazione di opere pubbliche totalmente a carico dei privati per 440 milioni di euro. Il 59% degli intervistati ritiene infatti che il progetto sia un’occasione per riqualificare l’area che oggi vive una profonda condizione di degrado e incuria. Inoltre il 57% del campione è convinto che Roma abbia bisogno di uno stadio moderno di livello internazionale.

Analizzando il giudizio espresso dai tifosi della Roma sul progetto, si rileva un’opinione positiva ancor più marcata, con percentuali di approvazione molto alte. L’86% dei sostenitori intervistati ritiene che la realizzazione dello stadio creerà nuovi posti di lavoro, il 75% che porterà benefici economici per la città, mentre il 79% ritiene che Roma debba avere uno stadio all’altezza del calcio internazionale.

“I risultati di questo sondaggio, realizzato da un grande istituto di ricerca indipendente, dimostrano in maniera chiara che la grande maggioranza dei cittadini è favorevole alla realizzazione dello Stadio della Roma a Tor di Valle e che questo progetto sia una grande opportunità di sviluppo per la città. Siamo sicuri che questa ricerca sia un ulteriore elemento di riflessione per le istituzioni e che rafforzi la convinzione della necessità di una positiva e rapida conclusione dell’iter di un progetto che ha rispettato tutte le prescrizioni previste dalla legge ed è in fase avanzatissima di approvazione” ha dichiarato il presidente dell’Unione Tifosi Romanisti, Fabrizio Grassetti.

Il progetto Stadio della Roma prevede investimenti totalmente provati per 1,6 miliardi di euro e, secondo uno studio condotto dall’Università Sapienza di Roma, genererebbe 5.500 nuovi posti di lavoro e una riduzione del tasso di disoccupazione di circa l’1% annuo per l’area romana.

Fabrizio Grassetti

Presidente Unione Tifosi Romanisti (U.T.R.)

