STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Vittoria tra le più sofferte per la Lazio in questa stagione e, forse, tra le meno meritate. Non tanto per i dubbi sulla consistenza del rigore decisivo concesso dal sempre mediocre Pairetto e realizzato da Immobile (per lui 4 su 4), quanto per la prestazione, incolore e confusa della maggior parte dei calciatori di Inzaghi e della squadra nel suo complesso. L’Udinese di Delneri ha interpretato bene la partita, difendendosi con ordine ed affacciandosi di tanto in tanto, senza troppa pericolosità, dalle parti di Strakosha, ma forse avrebbe potuto osare di più contro una Lazio apparsa sottotono.

GARA - Inzaghi, privo dello squalificato Biglia e con la testa al derby di Coppa, in programma mercoledì sera, lascia inizialmente a riposo Milinkovic, non al 100%, inserendo Murgia nel ruolo del capitano, affiancandogli Parolo e Lulic; davanti c’è Keita ed in difesa, sulla destra, Patric. Delneri deve rinunciare agli appiedati De Paul ed Hallfredsson e costruisce una squadra molto abbottonata, con Thereau in appoggio a Zapata. Il primo tempo è a dir poco soporifero: Anderson e Keita sembrano in giornata di scarsa vena e non riescono a districarsi nelle intasate corsie esterne, Murgia fatica un po’ a prendere in mano la squadra ed il gioco non fluisce come necessario. Unica vera occasione è quella di Patric, che in diagonale calcia sulla rete esterna. Anche dalla parte opposta non succede nulla perché i contropiede udinesi falliscono quasi sempre all’ultimo passaggio.

Nella ripresa la Lazio sembra più volitiva (e ci mancherebbe altro!), ma quanto a pericolosità le cose non mutano di molto; l’ingresso di Basta, ex di giornata, e Milinkovic, che dà più “peso” alla squadra, danno qualche input in più agli attacchi biancocelesti ma la prima vera parata è di Strakosha che al 69’ blocca a terra un tiro di Jankto. Pochi minuti dopo arriva l’azione decisiva: cross dalla sinistra verso Immobile che, al centro dell’area, è anticipato da Ali Adnan; l’iraniano tocca, probabilmente in maniera involontaria, il pallone anche con il pugno e Saia, assistente di porta, induce l’arbitro a concedere il penalty che il centravanti partenopeo realizza di potenza. Poi tanta sofferenza per i tifosi laziali, perché se è vero che l’Udinese, ispirata da un Fofana forse inserito troppo tardivamente, non riesce a rendersi particolarmente pericolosa, è anche vero che la Lazio non sfrutta mai le ripartenze, mostrando pericolosamente la corda anche dal punto di vista fisico. Un campanello d’allarme in vista dei prossimi impegni o solo un episodio passeggero?

INZAGHI - “Venivamo da ottime prestazioni e sicuramente oggi potevamo far meglio. Il campionato lo conosciamo: davanti corrono tutte e noi dobbiamo cercare di non mollare provando a rimanere attaccati. Il derby? Sicuramente rispetto ad oggi dovremo fare meglio, ma – comunque – venivamo da un ottimo periodo e qualche giocatore ci mancava. Poi certo, parzialmente ha pesato anche il pensiero del derby, come ad esempio la scelta di mettere Milinkovic in panchina all’inizio. Murgia? La sua parte l’ha fatta molto bene. Immobile ha calciato molto bene il rigore. Noi ne abbiamo due di rigoristi, uno è lui, l’altro è Biglia”.

LAZIO-UDINESE 1-0

MARCATORI al 28' s.t. Immobile su rigore.

LAZIO (4-3-3) Strakosha; Patric (dal 15' s.t. Basta), De Vrij, Hoedt (dal 15' s.t. Milinkovic-Savic), Radu (dal 34' s.t. Wallace); Murgia, Parolo, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. (Vargic, Adamonis, Bastos, Lukaku, Crecco, Mohamed, Lombardi, Luis Alberto, Djordjevic). All.: Inzaghi.

UDINESE (4-3-3) Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Badu, Kums (dal 21' s.t. Adnan), Jankto; Matos (dal 27' s.t. Perica), Zapata, Thereau (dal 14' s.t. Fofana). (Perisan, Scuffet, Angella, Gabriel Silva, Heurtaux, Balic, Ewandro). All.: Delneri.

ARBITRO Pairetto di Nichelino.

NOTE Spettatori 25.000. Ammoniti: Hoedt, De Vrij, Adnan, Jankto. Angoli: 4-1 per la Lazio. Recupero: 1'; 4'.